O tradiție veche din România este pe cale să dispară. Animalul care altădată era mândria curții devine o raritate, în timp ce rafturile magazinelor îi iau locul.

Animalul pe care românii îl cresc din ce în ce mai puțin astăzi, deși pe timpuri aproape toată lumea îl avea în curte. Acum, foarte mulți cumpără carnea direct din magazine: “Nu e bună de nimic, nu are niciun gust”

Porcul, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă, devine din ce în ce mai rar întâlnit în gospodăriile țărănești.

ADVERTISEMENT

Odată crescut în aproape fiecare curte pentru Crăciun, porcul dispare treptat din gospodăriile românești, scrie Mulți români preferă acum să cumpere carnea din magazine, deși se plâng de calitatea ei.

Factorii care contribuie la această situație sunt numeroși. Este vorba de teama de pesta porcină, costurile ridicate de întreținere, precum și tendința generală către un stil de viață mai urban. În plus, mulți români preferă să crească alte animale în gospodărie, mai ușor de îngrijit.

ADVERTISEMENT

Rodica, o locuitoare dintr-un sat românesc, exemplifică perfect această tendință. Ea a renunțat de mulți ani la creșterea porcilor și s-a concentrat doar pe îngrijirea găinilor.

E mai sănătoasă, porcul trebuie să-i dai, să-i faci curăţenie, dar la găini e mai uşor de făcut curăţenie”, a explicat Rodica.

ADVERTISEMENT

Foarte puțini oameni se mai încumetă să crească porci în propria gospodărie iar schimbarea este vizibilă la nivel de comunitate. O altă localnică remarcă cu tristețe:

“Nu mai e, mamă, nu. Păi de-aici cine mai are porci. Am eu, are vecina asta din vale şi restul n-am mai văzut. Se pierde tradiţia. Cât om trăi noi, ăştia mai bătrâni. De aici încolo, nu mai vin copiii mei să crească porci sub nicio formă”, spune o localnică, potrivit

ADVERTISEMENT

Victor Geogia este primarul localității Bengești-Ciocadia și a observat o schimbare importantă în obiceiurile oamenilor din comuna sa.

„Marea majoritate merg spre supermarketuri, îşi cumpără carne pentru sărbătorile de iarnă şi preparatele pentru sărbători şi nu mai ţin porci”, spune Victor Geogia, primar Bengeşti-Ciocadia.

Cât costă carnea de porc în magazine?

În magazine, , dar lumea nu prea e mulțumită. Prețurile sunt considerate ridicate, cu ceafa și cotletul de porc vândute la 21 de lei/kg, iar spata și pulpa fiind și mai scumpe.

“În piaţă sunt groaznice, sunt groaznice îţi vine să fugi, dar nu ai ce să faci, trebuie să mai şi cumperi”, spune o femeie. “Carne de porc cumpărată din magazin nu e bună de nimic, nu are niciun gust”, adaugă un bărbat. “Mi se par mari, foarte mari. În general la toate, dar luăm mai puţin, asta este, ce să facem. Să fie puţină şi bună”, mărturiseşte o altă femeie, potrivit sursei citate.

Statisticile recente arată o scădere dramatică a efectivelor de animale în România. Țara are acum doar 1,8 milioane de bovine, iar numărul porcilor s-a înjumătățit în ultimii 18 ani.

Nu-i ușor și nici ieftin să crești animale acasă, dar măcar știi ce mănânci: “Păi tineretul a început să plece la lucru, pleacă dimineaţa, vine seara, noi, ai bătrâni, ce mai putem face? Pe lângă casă, ajutorul lor”, spune o femeie.

Dispariția porcului din curțile oamenilor ne arată cum se schimbă viața la țară. Oamenii se mută la oraș, bătrânii rămân singuri, iar obiceiurile vechi se pierd. Unii regretă că se pierde tradiția, alții se obișnuiesc să cumpere din magazine.