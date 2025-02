Animalul sălbatic care se simte ca acasă pe străzile din București. 17 persoane au fost mușcate și au ajuns la spital în ultimul an

Zonele preferate de vulpi sunt cartierele Giulești și Crângași, dar și anumite zone din Sectorul 1. Deși în teorie nu sunt agresive, 17 oameni au ajuns la spital în ultimul an calendaristic, deci un om mușcat în fiecare lună. Mușcătura de vulpe poate avea urmări grave dacă nu este tratată corespunzător.

Vulpile au început să se plimbe libere în București

Medicii le transmit oamenilor să nu se apropie de vulpi chiar dacă par simpatice, pentru că sunt animale sălbatice care pot produce daune. Specialiștii ne recomandă să le ignorăm sau să facem zgomot, dar în niciun caz să ne apropiem sau să le urmărim. ”Eu am văzut la mine pe stradă, o vulpe, anul trecut, până în Revelion. Prima dată am crezut că e câine, apoi am descoperit că are coada aia stufoasă și era vulpe. Pe la piață pe la Giulești”, povestește un locuitor din București pentru

”Am văzut o vulpiță, umblă de obicei seara, sunt drăgălașe, nu cred că e periculoase, mă rog, pot să aibă poate și rabie”, completează un alt cetățean. Specialiștii spun că dispariția câinilor fără stăpân a contribuit mult la sosirea vulpilor la oraș. Alt factor ar fi hrana lăsată pe străzi pentru pisici.

Așa cum în multe orașe din SUA coioții ies seara la plimbare și caută prin tomberoane, cam acesta pare să fie și obiceiul vulpilor. Problema e că vulpile pot transmite rabie, deși există un program național prin care sunt ”vaccinate” antirabic.

Serul se injectează în ouă care sunt lăsate mai apoi în natură ca să fie mâncate de vulpi. Totuși, dacă ajungem să fim mușcați de vulpe nu trebuie să ne panicăm. ”Dacă am avut ghinion să fim muscați, trebuie să ajungem cât de repede la un centru antirabic și urmează vaccinarea antirabică care se face în mai multe zile după o schemă bine stabilită.

Veverițele pot să fie periculoase dacă sunt infectate cu rabie

În afară de profilaxia pentru rabie, adică pentru turbare și care poate să presupună inclusiv imunoglobuline, vaccinarea antirabică, vaccinarea antitetanică, există și alte lucruri specifice, s-ar putea să fie o mușcătură importantă, să fie nevoie de chirurgie, să fie nevoie de niște măsuri locale, să asocieze antibiotic și așa mai departe, plus că e o perioadă de urmărire”, explică medicul infecționist Adrian Marinescu.

, fie el domestic sau sălbatic, e important să curățăm rana cu apă și săpun, în niciun caz cu spirt sau dezinfectant. Dacă simțim că există un pericol real ca rana să se infecteze trebuie să mergem de urgență la spital.

Cel mai bun exemplu e cazul unui bărbat din Olt care a fost aproape de moarte după ce l-a zgâriat pisica sa. Așadar, nici măcar nu a fost vorba de mușcătură ca în cazul vulpilor. ”Pisica a fugit în casă. Am luat-o pe mâini să o scot din casă și, când am aruncat-o, s-a agățat cu gheara. Dimineața am început să am mâncărimi acolo. M-am scărpinat, în câteva ore se inflamase.

Cu timpul a început și mai mult, și mai mult. Am crezut că nu e așa de grav. Mâncărimi, după aceea nu am mai avut mâncărimi. Am crezut că o să umfle și o să dea înapoi”, povestea bărbatul într-un interviu acordat Adevărul. La fel ca și vulpile, purtătoare de rabie pot să fie și veverițele, astfel că și aceste animale simpatice ar trebui evitate pe cât posibil.