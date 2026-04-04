Animalul sălbatic pe care un uriaș sportiv l-a luat la ”plimbare” pe stradă. Care a fost motivul

Lumea boxului se pregătește de un duel de 5 stele în a doua săptămână a lunii aprilie. Fostul campion mondial la categoria grea, Tyson Fury, 37 de ani, revine în ring pentru o bătălie crâncenă cu rusul Arslanbek Makhmudov. Înainte de acest meci, britanicul a făcut un gest sfidător. Animalul sălbatic pe care aceste uriaș sportiv l-a luat la ”plimbare” pe stradă. Mesajul transmis rivalului.

Anul 2026 a avut un început extrem de spectaculos în box. Încă din primele sale zile, celebrul boxer din Marea Britanie, Tyson Fury, și-a anunțat fanii din lumea întreagă că este gata să revină în ring. Decizia marelui luptător din insulă a fost una care a surprins multă lume. Lucrurile au evoluat rapid, iar un meci de gală a fost deja stabilit.

Peste mai puțin de două săptămâni, pe 11 aprilie 2026, pe arena unde evoluează românul Radu Drăgușin, celebrul Tottenham Hotspur Stadium din Londra, Fury va lupta împotriva lui Arslanbek Makhmudov, 36 de ani, un rus imens de aproape doi metri. În aceste zile premergătoare încleștării din Regatul Unit, Fury a făcut un gest de sfidare față de viitorul adversar.

În această perioadă, Fury se antrenează în Pattaya, Thailanda, pentru acest meci-comeback al său de pe 11 aprilie 2026. Rusul Arslanbek Makhmudov mai este poreclit și ”The Lion” (Leul). Astfel, Fury folosește tot felul de strategii ca să-l provoace și să îi atragă atenția viitorului său partener de luptă.

Într-o postare pe Instagram, Fury apare plimbând un leu adevărat în lesă, pe stradă. Chiar îl mângâie și îi spune ”Good boy, good boy… he’s only a little Simba cat” (”Băiat bun… e doar un pisoi Simba mic”). Apoi, el declară triumfător: ”There’s only one King of the Jungle – The Gypsy King! Arslanbek… ‘The Lion’… about as scary as my Aunt Patsy’s cat” (”Există un singur Rege al Junglei – Gypsy King! Arslanbek Leul… cam la fel de înfricoșător ca pisica mătușii mele Patsy. Leul doarme diseară – și tu la fel!”).

Cum se prezintă palmaresul celor doi luptători înainte de meciul de la Londra

ajuns la 37 de ani și 5 reveniri are ca scop reintrarea într-o luptă pentru o centură la categoria sa. În acest sens, acesta trebuie să-l învingă pe 11 aprilie pe Makhmudov. Britanicul are un palmares impresionant: 34 de victorii (24 prin KO) 2 eșecuri și un meci nedecis.

Cele două înfrângeri au venit împotriva lui Oleksandr Usyk. Fury revine după 16 luni de absență, în urma celei de-a 5-a retrageri. Este primul meci în fața fanilor britanici după 2022. Boxerul are ca scop să ajungă la minimum trei meciuri în 2026, cu ținta unui meci de gală cu Anthony Joshua.

Dincolo, în colțul opus, îl vedem pe Arslanbek Makhmudov, cel poreclit ”The Lion”. La 36 de ani, rusul are un palmares de 21 la 2 cu 19 KO-uri. Este considerat unul dintre cei mai periculoși ”knockout-artiști” din lume la această categorie.

De ce a decis Tyson Fury să revină în ring

În luna februarie a acestui an, Tyson Fury a afirmat, într-o conferință de presă, că , în care și-au pierdut viața două persoane, a cântărit decisiv în decizia sa de a reveni în ring. ”Mâine s-ar putea să nu mai vină niciodată, și cred că ceea ce m-a determinat să mă răzgândesc și să revin a fost tragedia care l-a lovit pe Anthony Joshua. Nu trebuie să amâni niciodată lucrurile pentru mâine, sau pentru anul viitor, sau pentru săptămâna viitoare, pentru că nimeni nu știe ce va aduce ziua de mâine.

Am fost în vacanță în Thailanda cu familia de Crăciun, doar ca să scap de ploaie. Am auzit toate veștile proaste care au trecut și m-am gândit, știi ce, viața e foarte scurtă, foarte prețioasă și foarte fragilă. Mâine este un mister, trebuie să trăim pentru ziua de azi. Și eu, trăind pentru ziua aceea, m-am hotărât acolo și apoi că mă voi întoarce la box. Este ceva ce iubesc, de care sunt pasionat și de care am fost mereu îndrăgostit. Nu există un mâine până unde să amânăm, de aceea m-am întors astăzi pentru această mare luptă”, a declarat Fury, într-o conferință de presă, conform .