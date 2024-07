Animalul straniu care este o combinație de urs, vulpe și bursuc. Înoată foarte bine și este activ pe timp de noapte

Animalul straniu care este o combinație de urs, vulpe și bursuc. Înoată foarte bine și este . În libertate se confruntă cu un număr mare de amenințări, în momentul de față fiind pe cale de dispariție.

Animalul ciudat care o îmbinare de urs, vulpe și bursuc. Se descurcă excelent la înot și poate fi observat mai mult noaptea

Animalul ciudat care o îmbinare de urs, vulpe și bursuc. Se descurcă excelent la înot și poate fi observat mai mult noaptea. Câinele de tufiș (Speothos venaticus), cunoscut și sub denumirea de câinele de savană, aparține familiei canide.

ADVERTISEMENT

Specia trăiește în populaţii de mici dimensiuni, izolate, în păduri umede şi păşuni din America Centrală şi de Sud. Oamenii de știință consideră că este vorba de o viețuitoare fascinantă datorită aspectului unic, dar și comportamentului social.

De asemenea, are o dietă neobișnuită, lucru care o deosebește de alte animale. Are abilități foarte bune la înot datorită labelor special palmate. Stilul său de viaţă este semi-acvatic, ceea ce face să se asemene mai mult cu un jder sau cu o vidră.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea aspectul său îl recomandă ca fiind o combinaţie între urs, vulpe şi bursuc. Existența sa a fost descrisă pentru prima oară de Peter Wilhelm Lund, în urma descoperirii unor fosile în peşterile din Brazilia.

Multă vreme s-a crezut că este o specie dispărută. În prezent, cercetătorii spun că ciudat este pe cale de dispariție pentru că oamenii i-au distrus habitatul împădurit în vederea cultivării pământului. Braconajul şi contaminarea cu afecţiuni de la câini domestici sunt alte două amenințări.

ADVERTISEMENT

Cum arată câinele de tufiș

Câinele de tufiș este un canid de talie mică, care atinge o lungime de aproximativ 50-75 cm. Are o greutate de 5-8 kg, corpul său fiind acoperit de o blană predominant roşiatică şi maro-închis spre extremităţi. Părul este lung şi neted.

Pe cap şi în zona superioară a gâtului blana are un colorit diferit, deschis, gălbui. Botul este lung, iar maxilarul are un număr redus de dinţi. În plus, oamenii de știință spun că animalul are urechi mici şi rotunjite, acoperite de păr.

ADVERTISEMENT

De asemenea, câinele de tufiș are picioare relativ scurte, în timp ce coada este scurtă și stufoasă, lungă de 12-15 cm. Cercetătorii au arătat că este singura specie vie din genul Speothos, iar dovezile genetice sugerează că una dintre rudele sale apropiate vii este lupul cu coamă, din centrul Americii de Sud.

În sălbăticie, animalul este observat din ce în ce mai rar. Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) l-a inclus pe lista speciilor ameninţate cu dispariţia. În anul 2018 au venit pe lume 6 pui, în captivitate, la Chester Zoo din Marea Britanie, evenimentul fiind unul special.