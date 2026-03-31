AnimaWings anulează zboruri în serie! Pericol de faliment? Deși are mii de procese pe rol, compania spune că nu are probleme financiare

Afacerile românești în domeniul transportului de călători nu par să fie unele ușoare sau norocoase. După falimentul Blue Air și pierderile constante ale companiei de stat TAROM, AnimaWings a ajuns să fie ținta a tot mai multe plângeri din partea pasagerilor care își cumpără bilete, dar ale căror zboruri ajung să fie anulate. Aproape 6.000 de procese în instanță sunt deschise din 2025 de foști pasageri ai companiei prin care plata unor daune pentru zboruri anulate sau întârziate. Reprezentanții companiei AnimaWings au transmis pentru FANATIK că anulările de curse sunt cauzate de lipsa pasagerilor și de gradul mic de ocupare.

Anulările la zborurile spre Suceava

Cele mai vizibile probleme la zborurile AnimaWings au apărut pe ruta Suceava – București, la cursele din aprilie și mai. La aceste zboruri, pasagerii au început să primească notificări privind anularea unor curse programate. Primele semnale publice au apărut la finalul lunii martie, când au fost confirmate anulări pentru cursele de după Paște, din luna aprilie, dar și pentru cele din luna mai, din datele de 6 mai și 13 mai, așa cum reiese din informațiile colectate de FANATIK de la pasageri nemulțumiți.

„Vă informăm că zborul dumneavoastră a fost ANULAT. Pentru informații privind opțiunile disponibile și asistența aferentă rezervării dumneavoastră, vă rugăm să contactați Departamentul Customer Service >> https://www.animawings.com/ro/contact. Ne cerem scuze pentru inconvenientul creat și vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile necesare pentru a preîntâmpina astfel de situații. Vă mulțumim pentru înțelegere, Echipa AnimaWings”, sunt mesajele tip primite de patru pasageri ai AnimaWings cu care FANATIK a stat de vorbă în această săptămână.

„Legat de Suceava, s-a luat decizia de a suspenda, pe perioadă nedeterminată, operarea zborurilor pe ruta OTP–SCV–OTP. Motivul este legat de performanța slabă a rutei pe parcursul întregului sezon, cererea în scădere din partea pasagerilor și costurile ridicate de operare. Vom reevalua viabilitatea operării începând cu următorul sezon, adică din luna octombrie”, ne-au transmis reprezentanții companiei.

„Momentan, contextul economic și politic, reflectat în costurile tot mai ridicate de operare, ne forțează să luăm această decizie. Rămân în operare zborurile domestice din București către Iași, Cluj, Timișoara și Oradea”, se mai precizează în răspunsul primit de FANATIK. Zborurile AnimaWings din București spre Suceava și invers au fost inaugurate în toamna anului trecut, așa cum reiese din comunicatele companiei.

„Că este anulat un zbor, un bilet, aș putea înțelege, deși e super frustrant, asta poate schimba o vacanță întreagă programată sau o călătorie spre rude. Ce nu pot înțelege este de ce nu pot contacta compania. La mesaje nu se răspunde, iar la call center nu mi-a răspuns nimeni. Am sunat de două ori, timp de 30–40 de minute. Nu mi-a răspuns nimeni. Am închis. Nu pot să-mi recuperez banii sau să reprogramez zborul în altă zi”, ne-a spus Sorin, 37 de ani, unul dintre pasagerii nemulțumiți.

Un alt pasager, al cărui zbor din aprilie a fost anulat, ne-a spus că a reușit să-și schimbe zborul din luna aprilie, anulat unilateral anterior, după ce a stat peste o oră în așteptare la call-center. „Pasagerii primesc automat un e-mail de anulare, împreună cu opțiunile disponibile. Aceștia pot alege un zbor din Iași sau returnarea integrală a sumelor achitate. Restituirea se procesează online, în câteva zile, prin aceeași metodă utilizată la rezervare. AnimaWings oferă suport local gratuit, atât telefonic, cât și prin e-mail, și își menține angajamentul de a crește standardele în aviație, atât prin operarea unei flote moderne, cât și prin modul în care sprijină pasagerii, inclusiv în situații neprevăzute”, sunt explicațiile primite de FANATIK în legătură cu această problemă.

Aproape 6.000 de procese

Problemele nu s-au limitat la Suceava în ultimii ani. Cu un an în urmă, compania a suspendat ruta spre Oradea. Motivul a fost faptul că AnimaWings a dorit să folosească avionul care asigura această rută pe curse charter. În ceea ce privește cursele internaționale, compania a anulat, din noiembrie până acum, 33 de zboruri confirmate pentru îmbarcare care nu au mai decolat. Dintre acestea, 24 de zboruri au fost .

Așa se face că în instanțele din România sunt înregistrate peste 5.968 de cauze, doar din anii 2025 și 2026, în care persoane fizice sau companii care preiau drepturile de despăgubire de la călători își cer banii în instanță pentru anularea zborurilor sau pentru alte probleme legate de bagaje. Air Claim, Badge Claim și Airadvisor International INC sunt firmele de recuperare a drepturilor pasagerilor care au procese împotriva AnimaWings.

Aceste firme și persoanele fizice formulează cereri de valoare redusă. Este vorba de o procedură juridică simplificată prin care o persoană poate recupera sume mici de bani, de până la 5.000 de euro, fără un proces complicat. Este folosită frecvent în cazuri precum despăgubiri pentru zboruri anulate sau datorii neachitate. Prin aceste cereri, solicitanții primesc practic automat daunele, însă trebuie să aștepte și un an judecarea cauzelor.

Cererile din instanțe valorează doar 1,25 milioane de euro

FANATIK a consultat peste 200 de cereri din cele aproape 6.000, din care reiese că majoritatea persoanelor cer daune de 250 de euro, dar sunt și persoane care solicită sume mai mari, de 400 de euro. Reprezentanții AnimaWings nu ne-au oferit explicații despre numărul foarte mare de cereri de daune din instanțe, deși am primit promisiuni că vom primi un răspuns. În schimb, am fost asigurați că AnimaWings nu are problemele financiare și că își desfășoară activitatea normal în contextul crizelor externe din domeniu.

Pentru anularea unui zbor, despăgubirile se cer în baza Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului. Acest act stabilește drepturile pasagerilor aerieni în UE, inclusiv în cazul anulării curselor. Conform regulamentului, pasagerii pot primi compensații între 250 și 600 de euro, în funcție de distanța zborului, dacă anularea nu este cauzată de circumstanțe excepționale. Pe lângă despăgubiri, pasagerii au dreptul la rambursarea biletului sau la rerutare.

Cum peste 80% din procese sunt deja la fond, rezultă că AnimaWings ar putea plăti daune de minimum 250 de euro în aproape 5.000 de situații în care compania nu a respectat datele inițiale ale zborului privind programarea acestuia. Rezultă că AnimaWings preferă să se judece cu mii de clienți în loc să plătească daune de 1,25 milioane de euro.

Christian Tour deține AnimaWings

Problemele AnimaWings au fost confirmate și de mai mulți antreprenori din turism care au lucrat în trecut cu această companie aeriană. „Este și un domeniu foarte sensibil. Adevărul este că este, cred, o perioadă imposibilă pentru acest tip de afaceri, mai ales dacă ești o companie mică, care depinde de 2–3 rute. Dar cert este că AnimaWings a mai avut probleme și în trecut. Au un sistem de rulare a datoriilor de la an la an, care nu știu cât va mai putea continua așa”, ne-a explicat un antreprenor din turism.

La rândul lor, reprezentanții ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism) au evitat să comenteze situația AnimaWings, considerând că este o problemă a companiei, dar, pentru moment, nu ar exista vreun risc de faliment. De altfel, compania AnimaWings nu are înregistrată nicio cerere de insolvență, așa cum reiese din datele de pe portalurile instanțelor. Și reprezentanții companiei ne-au transmis că societatea nu are cereri de insolvență, nu are probleme cu partenerii, iar anulările de zboruri sunt punctuale.

Compania AnimaWings Aviation SA, cu sediul în București (zona Otopeni), activează în transport aerian de pasageri și este controlată de Pan Global Assets Holding (62,33%) și MCP Holding BV din Olanda (37,66%), ceea ce indică un mix de capital românesc și străin. Acționariatul Pan Global Assets Holding S.A. este dominat de Marius-Gabriel Pandel (99,99%), alături de Hugo Construct Business SRL (0,01%). Marius-Gabriel Pandel și familia sa sunt cei care .

În 2024, AnimaWings Aviation a raportat o cifră de afaceri de 124,7 milioane lei (în scădere cu 8%), dar a revenit pe profit, cu 1,98 milioane lei, după pierderile din anii anteriori. Cheltuielile totale s-au ridicat la aproximativ 129,8 milioane lei, reflectând costurile ridicate specifice industriei aviatice. Compania nu înregistrează datorii la ANAF, însă are datorii totale de peste 33 milioane lei, în creștere față de 2023, semn al finanțării expansiunii. Numărul de angajați a crescut la 68, iar capitalurile proprii au revenit pe pozitiv, indicând o stabilizare financiară după perioada de pierderi.