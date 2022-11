Anisia Gafton, după ce a câștigat „Sunt celebru, scoate-mă de aici”: „Eu chiar am fost un om corect”

Anisia Gafton, marea câștigătoare a show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la PRO TV a oferit primul interviu după ce s-a văzut cu trofeul în mână, desemnată drept regina junglei din Dominicană!

Interviu cu marea câștigătoarea „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, Anisia Gafton!

Comedianta a stat de vorbă cu FANATIK la scurtă vreme după ce s-a încheiat și a mărturisit că a meritat premiul pentru că a fost un om onest de la început până la sfârșit.

În interviul pe care îl puteți parcurge în rândurile de mai jos, a spus și care sunt limitele pe care le-a depășit în Dominicană, unele pe care nu și le imagina niciodată, căci, susține ea, este genul de persoană care se împiedică până și când stă!

-Felicitări, Anisia. Te așteptai să câștigi?

Mă așteptam să căștig, dar în același timp nu mă așteptam… Am primit foarte multe mesaje de la oamenii de acasă cărora vreau să le mulțumesc din suflet și, sincer, pentru toată susținerea lor. Mă așteptam să căștig, dar în același timp nu știi cum e votul, cum e publicul… Chiar dacă primești mesaje, nu se știe niciodată. Într-adevăr, foarte multă lume mi-a dat mesaje, m-a susținut, vreau să le mulțumesc pe această cale. Este un moment emoționant pentru mine, atât de emoționant încât câteodată nu mai am cuvinte, eu, care întotdeauna vorbesc.

-Meritai?

Normal. Din punctul meu de vedere meritam pentru că eu chiar am fost un om corect, am fost imparțială, nu m-am certat cu nimeni, am încercat să-I înțeleg pe toți, cu bune, cu rele, și am încercat să le dăruiesc momente frumoase, să aduc umorul în camp, încerc să-i destind și pe mine, și pe ei. Ați văzut prin câte am trecut. Meritam acest premiu. Sunt singura fată care a intrat în semifinala cu 5 bărbați mari… eu eram o pișpirică pe acolo. Mi-am găsit forța psihica să pot să trec probele, să le duc până la capăt.

„Mă așteptam să vină un meteorit, un OZN. Am avut momente în care am vrut să cedez”

-Ai simțit că cedezi psihic la un moment dat?

Da. Atâta timp și fără mâncare, și fără ai tăi, și nedormită… mai venea o ploaie, mai venea un uragan… mă așteptam să vină un meteorit din moment în moment, un OZN… am avut momente în care am vrut să cedez, dar am lucrat foarte mult cu psihicul meu și am zis “nu mă las, nu mă las, nu renunț”. Și Tot timpul spuneam “Hai să văd dacă mai pot”. Dacă vrei și crezi, poți.

-Giani te-a felicitat pentru titlul de Regina Junglei?

Acum nu m-a felicitat, dar probabil că au venit foarte mulți acum să mă felicite… dar cu siguranță mă va felicita…

Anisia a plănuit să sărbătorească în oraș, la un pahar cu vin, alături de Răzvan Botezatu și Lidia Buble

-Ce vei face după ce ieși din platou, când ajungi acasă?

Atât de entuziasmată am să fiu încât cred că n-am să dorm în noaptea asta. Sărbătoresc, cu un pahar cu vin… Cred că am să ies cu echipa mea cu care am fost în show și cu cei care m-au susținut, adică cu cei care vor să vina… Răzvan, Lidia… să sărbătorim. Să vină cine vrea, că m-a susținut, că nu m-a susținut, până la urmă… oameni dragi, cortina a căzut, și noi trebuie să rămânem oameni.

Am fost o mână de români, duși în Dominicană, și supuși unor situații foarte grele, în condiții extreme… e normal să mai iasă fiara din tine, e normal să ai nervi și să reacționezi într-un fel. Până la urmă s-a terminat concursul, a căzut cortina și noi trebuie să fim oameni.

-Te-ai întoarce în Dominicană?

Da. A fost greu, dar uite că mi-am descoperit forța asta interioară și puterea asta pe care nu am crezut că o am. A fost incredibil de greu, dar am învățat niște lucruri despre mine, m-am descoperit, sunt o altă Anisia. Eu mă împiedic și dacă stau jos, acum am descoperit că pot să sar de la înălțime, să alerg, să rezist între tarantule și atâtea lucruri.