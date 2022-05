Anisia Gafton, după ce Marian Nistor a zis că a fost subiect de bășcălie la Te Cunosc de Undeva: ”Poate nu a înțeles prea bine numărul”

Anisia Gafton și Ionuț Rusu fac pereche pe scena emisiunii Te Cunosc de Undeva de la Antena 1. Cei doi, comedianți de profesie, au avut de interpretat rolul lui Marian Nistor și al soției acestuia, Dorina Paraschiv, și au cântat melodia Adio, pică frunza. Doar că interpretarea de pe scenă nu i-a căzut bine lui Marian Nistor, acesta fiind convins că a fost subiectul unor ironii gratuite. Contactată de FANATIK, Anisia Gafton a explicat însă ce s-a petrecut, de fapt, pe scena show-ului.

Anisia Gafton, după ce l-a imitat pe Marian Nistor la Te Cunosc de Undeva: ”Avem un respect deosebit pentru domnul Nistor pentru că a scris istorie”

Anisia Gafton, comedianta care a avut de interpretat un rol în travesti și să îl imite pe Marian Nistor, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre ce s-a întâmplat pe de la Antena 1. Fără să își ascundă vreo secundă admirația pentru Marian Nistor, Anisia Gafton pare să vrea să îl calmeze pe venerabilul cântăreț.

”În niciun caz nu am dorit să îl ironizăm pe domnul Marian Nistor. Avem un respect deosebit pentru domnul Nistor, pentru că a scris istorie, el este o legendă, îi ascultăm piesele… În niciun caz nu am vrut așa ceva. Pur și simplu, ni s-a dat să interpretăm niște personaje iar, pe lângă interpretare, noi am făcut și niște glume, noi suntem comedianți”, ne-a spus Anisia Gafton.

Simpatica concurentă de la Te Cunosc de Undeva ne-a mai explicat și că, pe scenă, alături de Ionuț Rusu, au decis să facă glume pentru a condimenta puțin show-ul, dar nicio secundă nu au vrut să jignească.

”Nu am făcut glume despre el, noi am făcut glume despre noi. Fiecare echipă interpretează niște personaje, iar apoi ne distrăm între noi, altfel, dacă am sta serioși, ar fi plictisitor. Noi nu am făcut glume despre el, ci doar făceam glume despre noi, era autoironie, despre cum arătam noi, ca personaje, în show.

Mie îmi fugise burta… Eu cu Ionuț am glumit foarte mult pe seama faptului cum arătăm. Râdeam de cum arătam cu gușă, eu care am fața mică, cu burtă…”, a mai spus Anisia Gafton, pentru FANATIK.

Anisia Gafton, despre Marian Nistor: ”Speram să nu o ia personal”

Anisia Gafton a recunoscut pentru FANATIK că, de-a lungul repetițiilor pentru gala Te Cunosc de Undeva, a și vorbit cu Ionuț Rusu despre momentul pe care îl vor avea pe scenă și despre reacția lui Marian Nistor.

”Eu eram în rol de bărbat, iar Ionuț într-unul de femeie. Într-adevăr nu am respectat niște cerințe ce ne-au dat din producție, într-adevăr doamna nu cântă, dar noi am zis să facem momentul mai complex, voiam să aibă și Ionuț un rol. Ce ziceau jurații dacă doar eu cântam? Am împărțit atribuțiile…

A fost o confuzie, noi făceam bășcălie de rolurile pe care le-am primit, glumeam pe seama noastră. Chiar vorbeam la un moment dat și speram să nu o ia personal. Nu am vrut să îl supărăm.

Poate nu a înțeles prea bine numărul. Noi suntem chiar onorați că am primit aceste personaje de interpretat”, a mai spus Anisia Gafton.

În altă ordine de idei, a mai precizat comedianta, în show trebuie să facă și glume, cumva să se și relaxeze după ce interpretează personajele pe care le au de imitat. ”Despre asta e vorba aici, în show, după ce ai făcut momentul trebuie să te și distrezi în emisiune”, a precizat Anisia.

Marian Nistor, deranjat de prestația Anisiei Gafton la Te Cunosc de Undeva

. Cântărețul a interpretat prestația comediantei ca fiind o ironie la adresa lui și a soției sale, Dorina Paraschiv.

”Tot timpul s-a făcut bășcălie de noi…după atâta muncă! Să vadă cele 70 albume ale trupei Savoy, cât și cele ale Dorinei, în special cele de folclor. Dar muzica este foarte grea. Și talentul e de la Dumnezeu. Ori majoritatea nu sunt talentați”, spunea Marian Nistor, pentru FANATIK, după ce a văzut-o pe Anisia Gafton, la Antena 1.

Te Cunosc de Undeva, lider de audiență

În ciuda protestelor lui Marian Nistor după ce s-a simțit ironizat de Anisia Gafton, emisiunea Te Cunosc de Undeva de la Antena 1 a fost, în nivelul serii de sâmbătă, 7 mai 2022, lider de audiență. Astfel, conform , audiențele show-ului de la Antena 1 au adus televiziunii primul loc în clasament.

La nivelul întregii ţări, Te cunosc de undeva a avut o audienţă de 1,16 milioane de români în fiecare minut, la nivel urban a avut 620.000 de telespectatori, iar publicul comercial a ajuns la o medie de 260.000 de telespectatori.