Anisia Gafton, la Te cunosc de undeva: ”Nu credeam că poate fi posibil așa ceva!”

Concurenta de la Antena 1 face echipă cu comediantul Ionuț Rusu, în vârstă de 29 de ani. Cei doi au parte în cea de-a doua gală, difuzată sâmbătă, 7 mai 2022, de un travesti care nu va fi deloc ușor pentru cei doi tineri.

Anisia Gafton, dezvăluiri despre primul travesti de la Te cunosc de undeva. Ce a povestit blondina

Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu au de interpretat o piesă celebră a trupei Savoy, mărturisind că a avut ceva probleme din cauza momentului. Fosta concurentă de la Ferma a precizat că cea care i-a dat emoții a fost gușa.

În plus, actrița a povestit că s-a chinuit destul de mult în timpul transformărilor care au durat aproximativ două ore. Vedeta nu se putea opri din râs, mai ales când trebuia să se privească în oglindă.

„2 ore am chinuit echipa de machiaj, căci nu mă puteam opri din râs când mă uitam în oglindă! Ce nu ştiam eu atunci, era continuarea.

Mai exact, după ce au reuşit să îmi lipească guşa, mi-am dat seama că nu mai puteam să fac absolut nimic: nu am mai mâncat, am băut apă cu paiul, nu am făcut nicio mişcare bruscă cu capul.

Am ţinut tot gâtul foarte încordat, încât şi la 3 zile de la înregistrare mă durea ceafa! Nu credeam că poate fi posibil aşa ceva!”, a declarat Anisia Gafton legat de experiența de la .

Anisia Gafton, mai câștigată după momentul cu travesti

Fosta concurentă de la Ferma a vorbit și despre momentul în care a purtat un costum de burete pe toată perioada înregistrării. a dezvăluit că după ce l-a dat jos a realizat că a slăbit un kilogram.

„Mi-e frică de un singur lucru! Să nu minimalizaţi şi să nu caricaturizaţi personajele primite, pentru că tendinţa asta este!”, le-a spus profesoara de actorie, Adriana Trandafir, la antrenamente, celor doi actori.

Dacă pentru Anisia Gafton lucrurile au fost cât se poate de amuzante, pentru Ionuț Rusu au fost mai degrabă dureroase. Concurentul de la Te cunosc de undeva a fost nevoit să se epileze și să poarte pantofi cu toc cui.

În plus, fostul participant de la iUmor a purtat lentile de contact, totul ca momentul de pe scena de la Antena 1 să fie cât mai veritabil.