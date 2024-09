Anisia Gafton de la Pro Tv recunoaște că ”a șutit” din hoteluri, în vacanțe: „Am luat periuța, am luat crema”

Anisia Gafton respectă tradiția românească și mai merge, uneori, cu câte ceva din hotelurile în care se cazează în vacanță. În timp ce majoritatea românilor se văd dispăruți cu papucii pe care îi găsesc în cameră, comedianta nu e atât de pasionată de cipici, asta pentru că are piciorul destul de mic și n-are ce face cu ei acasă.

Totuși, vedeta din show-ul „Săriți de pe fix” de la PRO TV s-a ales, la un moment dat, în urmă cu ceva timp, cu o cremă de corp dintr-un hotel, dar și cu o periuță de dinți. Actrița de comedie a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, că, la rândul ei, a vrut să vadă, pe unde a fost cazată, dacă dispar lucrurile pe care le lasă în anumite locuri prin cameră. Anisia a testat personalul unui hotel în care a fost cazată, lăsând intenționat o sumă modică de bani, pe care, la check-out, a recuperat-o.

Deși s-a cam plimbat vara aceasta, Anisia Gafton a spus că ar mai vrea o tură de Grecia, chiar în septembrie, dar rămâne să vadă cum se pune la punct cu proiectele pe care le are în derulare, căci are multă treabă de făcut.

„Aș vrea să plec din nou în Grecia, acolo am fost și cerută. Mi se pare că încă nu am vizitat îndeajuns. Sunt niște ținuturi acolo că mă țin să nu cad. Fițe, figuri, la Airbnb o să stau”, ne-a spus Anisia Gafton.

Comedianta merge cu tot șifonierul în excursii

Vedeta a mai spus și ce îi ocupă cel mai mult spațiu în bagaje. Atunci când pleacă în vacanță ia tot șifonierul cu ea. „Măi, da, iau multe lucruri. Dacă ești femeie, trebuie să ai bagaj mare. Dacă nu iei prea multe, e ceva, nu prea te recunoști tu ca femeie. N-ai cum. Îmi iau tot șifonierul. Hainele, cremele, dar îmi iau trei lucruri poate am nevoie, poate n-am nevoie. Iau tot șifonierul”, a declarat Anisia, pentru FANATIK.

Revenind la ”tradiția” despre care vă ponemeam mai sus, Anisia Gafton ne-a mărturisit că a plecat de la hoteluri cu orice altceva în afară de papuci.

„Am luat bani dintr-un seif!”

„Asta cu papucii nu prea, dar, uite, periuța de dinți. Că am fost într-un hotel din ăsta, ca lumea… Avea și baie! Glumesc! De obicei, pe unde mă duc la fițe mai am surpriza să n-am baie… Frumos, curat, cearșafurile curate… Și nu mai știu ce mi-au dat, ceva cremă și când am văzut crema, iubirea mea, și am văzut și o periuță de dinți și parcă îmi dădea semne că trebuie să fac ceva cu dantura mea, adică s-o spăl. Și atunci am luat periuța, am luat crema.

Papucii nu-i iau, pentru că am piciorul mititel și mi-s destul de mari, zici că am schiuri în picioare. Zici că am placă de surf când îmi pun papucii ăia de hotel. Ce am mai luat? Am luat bani dintr-un seif! (n. red.: râde) Glumesc, glumesc! Erau ai mei. 20 de lei am pus acolo, am vrut să testez, dacă vine cineva și mi-i ia?! Vezi cum sunt eu precaută? Cam atât am luat, în general, pe unde am fost, nici n-am avut ce să iau”, ne-a povestit, amuzată, vedeta

Anisia ne-a vorbit și despre atmosfera de la filmările show-ului „Săriți de pe fix”, dezvăluind care sunt probele cele mai dificile pentru ea, dar și ce îi place să facă mai mult în platou.

Pe blondină o apucă emoțiile atunci când trebuie să stea cu capul în jos, timp în care trebuie să improvizeze anumite povești alături de colegii actori ori când e legată de o frânghie și e ridicată până la tavan („Decolare spontană”), asta dacă nu răspunde corect la întrebările de cultură generală puse de Cabral.

Anisia Gafton a spus care sunt probele de care se teme la „Săriți de pe fix”

„Cei de la Săriți de pe fix sunt nebuni de legat. E o echipă frumoasă, o echipă extraordinară, mă bucur că fac parte din acest proiect. Sunt cei mai trăsniți oameni pe care i-am cunoscut și sunt pe vibe-ul meu 100%.

Aia de te urcă, da, aia e grea, e ceva… Uite, eu am mai făcut probe la înălțime, numai că acolo te ia prin surprindere, ești într-o altă atmosferă și când te trage deodată, sufletul ți-a rămas jos, corpul sus! Mai ales că nu te aștepți să vezi de sus publicul, platoul ăla atât de mic, să-l vezi pe Cabral mic, care el e destul de mare.

Aia e una dintre cele mai periculoase probe, care mă sperie cel mai tare. Apoi, mai e proba aia cu capul în jos. Dacă ai și mâncat ceva înainte… La probe preferate, am planul înclinat. Îmi place că e și greu, dar e și un moment extraordinar, că improvizăm”, ne-a relatat Anisia Gafton.

„Când am fost păpușa Chucky, mi-au venit niște rachete în cap”

ne-a zis că au avut loc și peripeții pe platourile de filmare, mai ales în sezonul anterior. Își amintește cum, la anumite faze, s-a trezit Lucian Ghimiș lipită de gâtul ei, ori cum îi zburau în fața tot felul de obiecte, mai mult sau mai puțin contondente, în cadrul „Planului înclinat”.

„În sezonul trecut, când am fost păpușa Chucky, mi-au venit niște rachete în cap, dâng-dâng-dâng, dar n-am mai zis nimic, n-a fost chiar așa grav. Câteodată mai alunecam și-mi venea Ghimiș în cap, îmi băga capul între umeri, dar a fost foarte amuzant. Până acum n-a fost ceva greșit sau ceva care să mă doară. Acolo suntem, totuși, în siguranță. Dar au mai fost accidentări, când a venit Ghimiș în mine. Capul era jos, la buric, umerii sus”, a adăugat Anisia Gafton, pentru FANATIK.

Întrebată dacă voia bună de pe micile ecrane dintre ea și colegii ei, printre care se numără Anca Dinicu, și Mihai Rait, continuă și după filmări, Anisia ne-a spus că într-adevăr s-a creat o echipă și un grup închegat. În funcție de disponibilitatea fiecăruia, ea și coechipierii ei mai ies în oraș sau fac grătare și se distrează împreună și în viața de zi cu zi.

„Ieșim când ne permite timpul, că toate lumea are proiecte, dar, da, mai ieșim la un grătar, la o d-asta, dar acuma depinde și în funcție de timpul fiecăruia. Măi, mă simt apropiată de toată lumea, pentru că suntem la fel de țăcăniți toți. Îi am la suflet pe toți”, ne-a zis Anisia Gafton.

Actrița a luat un Oscar pentru contribuția în comedie

Vedeta a vorbit, în final, și despre premiul pe care l-a primit recent, pentru contribuția ei în actele de comedie. Vedeta a luat un Oscar românesc, în urmă cu o lună, în cadrul unei gale prestigioase.

„Toată viața mea mi-am dorit Oscarul și uite că a venit! (n. red.: râde) Am primit o diplomă și statueta respectivă și chiar în ultima vreme am mai primit încă un premiu pentru o acensiune remarcabilă în televiziune și lumea comediei.

Deci am primit în ultima vreme premii cât n-am primit toată viața. Și mă bucur foarte mult. Măi, primeam și în școală premii, dar când nu mă așteptam. Nu știu, când eram mai relaxată, așa, tot timpul primeam de unde nu mă așteptam. Primeam, dar nu am fost vreo premiantă, cu coroniță în fiecare an, Am fost pe acolo”, a conchis Anisia Gafton, recunoscută ca ,,Excelență pentru contribuții remarcabile în comedie și televiziune” la Gala Oscar Luxury Business Awards, organizată la Constanța.