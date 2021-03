Anișoara, soția omului de afaceri Viorel Păunescu, a murit. Au fost căsătoriți timp de 50 de ani

Anișoara, soția cunoscutului afacerist Viorel Păunescu, a murit la vârstă de 77 de ani. Cei doi au fost căsătoriți timp de 50 de ani, vestea trecerii în neființă fiind făcută de persoane apropiate cuplului.

Femeia, născută la 8 martie 1944, a fost o prezență discretă în mediul de afaceri autohton și un real sprijin moral pentru familia sa. Anișoara Păunescu s-a implicat în foarte multe domenii, precum sport, turism sau pe partea artistică.

Potrivit unui anunț făcut de cei dragi, soția omului de afaceri Viorel Păunescu s-a stins din viață înconjurată de întreaga familie și de prietenii apropiați, fără a se cunoaște cu exactitate care a fost cauza care a dus la deces.

Viorel Păunescu este un om de afaceri român foarte cunoscut. În același timp bărbatul în vârstă de 85 de ani a fost și președinte al consiliului de administrație al clubului de fotbal Steaua București în perioada 1998–2003.

În momentul de față omul de afaceri este președinte de onoare al clubului sportiv, conducând mai multe afaceri de-a lungul anilor în domeniul turismului alături de frații săi, George și Valentin, și a deținut și barul Melody.

Președintele de onoare de la Steaua a vorbit în trecut despre problemele de sănătate pe care le are, după ce a avut o replică în scandalul pe care latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, l-a avut cu formația roș-albastră.

La momentul respectiv Viorel Păunescu dezvăluia că este operat la coloană și are cinci hernii de disc, dorind să fie cât mai liniștit și să stea cât mai departe de problemele pe care le are clubul de fotbal.

„Am mai vorbit despre acest subiect, de mult, Am spus cum a fost odată. Acum nici nu mă simt bine. Am fost operat la coloană, am 5 hernii de disc. Steaua, nu știu, că acum este FCSB, FCSB zic că nu e Steaua.

Până se termină campionatul acesta și îl câștigă, numele acesta îi corespunde. E Steaua, dar iată că FCSB e un nume victorios”, spunea Viorel Păunescu în urmă cu câțiva ani.

