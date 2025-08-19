ANM a emis un cod roșu de ploi în România. Care sunt cele două județe afectate

ANM a anunțat cod roșu de ploi în două județe din România. În ultimele zile, vremea s-a stricat în țară, iar pentru anumite zone au fost emise avertizări zilele acestea.

Cod roșu de ploi în două județe, anunță ANM

După mai multe zile de caniculă, în mai multe zone din România. Furtunile deja au făcut ravagii în mai multe județe, la finalul săptămânii trecute. Gospodăriile au fost inundate, iar oamenii au rămas fără energie electrică în Harghita, din cauza condițiilor meteo.

În continuare, temperaturile scad, iar în anumite zone se află chiar sub normalul acestei perioade din an. Se anunță ploi în mai multe județe inclusiv astăzi.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de tip nowcasting marți dimineață. Meteorologii anunță cod roșu de ploi astăzi, 19 august, care este valabil în intervalul 7:50 – 9:00.

Este afectat județul Gorj, în localitățile Tismana, Padeș, Cătunele, Godinești, Glogova și Ciuperceni. Va ploua și în județul Mehedinți, fiind vizate localitățile Baia de Aramă și Bala.

În zonele vizate, cantitățile de apă vor depăși, prin acumulare, 20 l/mp. “În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 50…70 l/mp”, mai transmite ANM.

ANM a anunțat și cod portocaliu de ploi

De asemenea, până la ora 8:30, în cele două județe a fost valabil și de ploi. În județul Gorj, au fost vizate localitățile Motru, Rovinari, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Padeș, Drăguțești, Peștișani, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Drăgotești, Cătunele, Telești, Godinești, Câlnic, Glogova și Ciuperceni.

Din județlul Gorj, s-au aflat sub cod portocaliu de ploi tot localitățile Baia de Aramă și Bala. “Va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…30 l/mp.”, au mai anunțat meteorologii de la ANM.

În cursul zilei de lini, 18 august, mai multe județe din țară s-au aflat sub coduri portocalii și galbene de averse torențiale. În unele locuri, a fost chiar și grindină de dimensiuni mici sau medii. Tot ieri, județele Mehedinți și Gorj s-au aflat sub cod galben de ploi.