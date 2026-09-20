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Rusia mai pierde o sportivă: „Mă simt franțuzoaică de mult”. Anna Blinkova a primit cetățenia în timpul turneului

Anna Blinkova, tenismenă rusoaică, a început turneul WTA 250 de la Sao Paulo fără drapel în dreptul numelui, dar ulterior a participat sub steagul Franței. Reacția sa după ce a primit cetățenia
Ciprian Păvăleanu
20.09.2026 | 08:00
Rusia mai pierde o sportiva Ma simt frantuzoaica de mult Anna Blinkova a primit cetatenia in timpul turneului
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Anna Blinkova a primit cetățenia franceză în timpul turneului de la Sao Paulo. Foto: Hepta.ro
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Anna Blinkova (28 de ani) a ajuns până în semifinalele turneului WTA 250 de la Sao Paulo, pe care l-a început fără vreun drapel în dreptul numelui, din cauza conflictelor geo-politice din țara sa natală. Pe parcurs, ea a primit cetățenia franceză, iar de acum va evolua sub drapelul Franței.

Anna Blinkova a dat Rusia pe Franța în mijlocul turneului WTA 250 de la Sao Paulo

Ocupanta locului 94 WTA, Anna Blinkova, a început turneul WTA de la Sao Paulo fără să aibă un drapel în dreptul numelui din cauza faptului că WTA nu permite sportivelor din Rusia să afișeze însemnele naționale în timpul competițiilor.

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Odată cu turul al doilea, ea a primit cetățenia franceză și a continuat competiția sub drapelul Franței, moment pe care sportiva de origine rusă recunoaște că îl aștepta de foarte mult timp: „Sunt foarte fericită să reprezint această țară. Așteptam acest moment cu nerăbdare. Mă simt franțuzoaică de mult timp, m-am stabilit aici de ani buni la Cannes și, cu aceste două victorii, am impresia că Franța îmi poartă noroc”, a spus Blinkova, conform L’Équipe.

Sportiva din Rusia a fost născută la Moscova și a câștigat Transylvania Open în 2022

Astfel, Rusia mai pierde o sportivă de top 100 WTA, deși Blinkova este născută la Moscova. Ea s-a mutat în Franța în 2017, la scurt timp după ce împlinise vârsta majoratului, iar ulterior s-a stabilit la Cannes, unde locuiește de aproximativ 5 ani.

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Primul său titlu în circuitul WTA a venit chiar la Cluj, în 2022, la Transylvania Open. Atunci rusoaica a pornit din calificări și a spulberat tot în calea sa până a ridicat trofeul, în finală reușind să treacă de Jasmine Paolini. Ea a ajuns până în semifinalele turneului de la Sao Paulo, unde a fost eliminată de Kaitlin Quevedo (105 WTA). În Brazilia, sportiva de origine rusă a trecut în primul tur de Carol Young Suh Lee din SUA, iar începând cu turul secund, unde a trecut de Vendula Valdmannova, a evoluat sub drapelul Franței. Fără să piardă vreun set, Blinkova a trecut în sferturi și de Alina Charaeva, din Armenia, însă a cedat ulterior în semifinale.

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Cum a reacționat presa din Rusia la decizia luată de Anna Blinkova

După ce și-a primit cetățenia franceză, Blinkova a postat un mesaj de mulțumire pentru toți cei care au susținut-o până în prezent: „Începe un nou capitol și abia aștept să-l scriu alături de voi”, însoțit de trei inimioare, fiecare reprezentând o culoare de pe steagul Franței: albastru, alb și roșu.

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Presa din Rusia a reacționat rapid după ce a pierdut o nouă sportivă, iar cei de la Sport24 au numit-o deja în articolele lor „fosta jucătoare rusă”. După Anastasia Potapova, care a ales Austria, dar și Daria Kasatkina, care evoluează sub drapelul Australiei, Anna Blinkova a intrat și ea în rândul jucătoarelor de tenis care au părăsit Rusia pentru a reprezenta o altă țară.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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