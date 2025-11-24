Anna Kalinskaya, apariție de infarct. Cum s-a afișat prietena Soranei Cîrstea pe internet

ADVERTISEMENT

Anna Kalinskaya se relaxează în Hawaii, iar cea mai clară dovadă o reprezintă imaginile postate. Sportiva nu ratează nicio ocazie în care să își expună corpul bine sculptat, spre deliciul fanilor.

Anna Kalinskaya, apariție în bikini

Dacă cele mai multe vedete, inclusiv din tenis, preferă destinații precum Maldive, iată că buna prietenă a Soranei Cîrstea a ales ceva mai deosebit. De altfel mai multe persoane au remarcat asta și i-au lăsat comentarii la postare.

ADVERTISEMENT

„Ne place să fim diferiți”, a fost răspunsul sportivei. Și, evident, Hawaii însemană soare și plajă în această perioadă, drept dovadă, Anna Kalinskaya nu a ratat ocazia de a se fotografia în costum de baie.

Rusoaica în vârstă de 26 de ani a publicat o serie de imagini făcute în Hawaii în bikini, pe placa de surf, dar și într-o rochie albastru cu negru. Și evident, reacțiile au început să curgă, având în vedere ipostazele.

ADVERTISEMENT

Alte vedete din tenis preferă Maldive

După cum spuneam anterior, cele mai multe sportive aleg Maldive când vine vorba de relaxare și nicidecum Hawaii. Iar cel mai bun exemplu este chiar Sabalenka, care a pierdut recent în fața Elenei Rybakina.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Sportiva i-a întrebat în glumă pe reporteri dacă pot fi rapizi, Aceasta își stabilise deja planurile pentru sejurul ei de vis.

ADVERTISEMENT

„Lucrul bun este că sunt mereu acolo. Lucrul rău în acest sezon este că am pierdut majoritatea celor mai importante finale la care am ajuns. Așa că cred că voi sta pur și simplu în Maldive, savurând probabil tequila mea, și voi reflecta și voi încerca să-mi analizez comportamentul, emoțiile”, a declarat jucătoarea WTA de top la Riyadh.

Anna Kalinskaya l-a făcut praf pe Holger Rune

Dacă pe plan personal se bucură din plin de timpul ei liber, iată că pe plan amoros, Kalinskaya preferă discreția. Totuși, dacă e nevoie să ofere explicații, aceasta o face. Amintim și de incidentul de anul acesta când rusoaica Anna Kalinskaya l-a făcut praf pe Holger Rune.

Reacția ei a fost una cât se poate dură. Mai exact, . Acesta ar fi plin de el, nu ar avea limite și totodată l-a descris ca fiind ”pierdut”.

„N-au de ce să-mi scrie. Cineva mi-a scris de vreo 10 ori, apoi a renunțat.Cine? Voi spune. Holger Rune. Le scrie tuturor, merită asta. E prea plin de el. Poate pur și simplu e pierdut… Dar nu este singurul”, a dezvăluit faimoasa sportivă.