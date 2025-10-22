Anna Kournikova, însărcinată pentru a patra oară. Cum a fost surprinsă sportiva în vârstă de 44 de ani

ADVERTISEMENT

Anna Kournikova este însărcinată din nou la 44 de ani, însă asta nu înseamnă că nu știe cum să se mențină în formă. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă ipostazele în care sportiva a fost surprinsă.

Cum a fost surprinsă Anna Kournikova

Aceasta a fost fotografiată în weekend în timp ce petrecea timp cu familia. Amuzant este însă că sportiva a optat pentru o costumație bizară. Mai exact, ea a fost fotografiată costumată într-o găină galbenă.

Costumul strălucitor a ascuns complet identitatea sportivei în vârstă de 44 de ani. Totuși, partea de sus era vizibilă. Iar de aici, aceasta a fost și foarte ușor recunoscută.

Fiicele ei, Mary și Lucy, au fost și ele în spiritul Halloweenului, costumându-se în dovleci pentru ziua următoare. Fratele geamăn al lui Lucy, Nicholas, nu părea însă să fie în spiritul sărbătorii.

Pentru că Anna Kournikova este însărcinată, în imagini se poate vedea și burtica sportivei. Aceasta mai are doar câteva luni până când va naște însă chiar și așa continuă să fie activă, arată .

Anna Kournikova este însărcinată pentru a patra oară

Amintim faptul că Tot atunci, o sursă apropiată ei și lui Enrique a declarat publicației spaniole Hello că lucrurile progresează bine.

Iar vestea a fost cu atât mai surprinzătoare în contextul în care a venit la câteva săptămâni după ce sportiva a fost fotografiată într-un scaun cu rotile. Aceasta purta o gheată de protecție, iar imaginea a stârnit un val de îngrijorări.

La începutul lunii august, însă, a fost văzută ducându-și copiii la arte marțiale în Miami.

Astfel, temerile privind o posibilă problemă de sănătate s-au diminuat. Totuși, zvonurile spun că ar fi fost vorba despre o accidentare la picior. Totodată, sunt șanse mari ca în acea perioadă, sportiva să fi fost supusă unei intervenții chirurgicale.

Sportiva nu a confirmat niciodată oficial că s-a retras din tenis

Amintim faptul că Anna Kournikova s-a retras din tenis în 2003 și formează un cuplu cu Iglesias de când s-au întâlnit pe platourile de filmare ale videoclipului muzical al artistului pentru single-ul „Escape” din 2001.

Sportiva a intrat în lumea tenisului când a devenit profesionistă la vârsta de 14 ani. A ajuns până pe locul opt în clasamentul mondial, dar nu a câștigat niciodată un titlu de Grand Slam la simplu.

Pe de altă parte, la dublu, aceasta s-a bucurat de un succes mai mare odată ce a făcut echipă cu Martinia Hingis. Împreună, au câștigat campionatul de dublu Australian Open în 1999 și din nou în 2002.

Nu a confirmat niciodată oficial că s-a retras, dar ultimul ei meci a fost în mai 2003, pe când avea doar 21 de ani. Chiar și așa, viața ei pe teren nu a fost deloc una ușoară. Ascensiunea lui Kournikova a fost afectată de fracturi de stres la spate și la picioare.