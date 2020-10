Anna Lesko a dezvăluit ce dietă ține. Cântăreața, în formă maximă la 40 de ani

Anna Lesko are o formă fizică de invidiat și o siluetă de nota 10, chiar dacă are 40 de ani. Frumoasa blondină recunoaște că nu este adepta regimurilor drastice, dieta ei bazându-se foarte mult pe legume și preparate pe care le gătește chiar ea.

Concurenta de la „Ferma. Orășeni vs Săteni” a mărturisit că are aceeași greutate de foarte mulți ani, chiar dacă a avut unele perioade în care a pus câteva kilograme în plus. Cu toate acestea cântăreața se mențină în formă maximă, dar o ajută foarte mult și gena.

Artista nu a fost niciodată grasă și asta datorită faptului că nu a exagerat cu carbohidrații. Acesta este și motivul pentru care Anna Lesko are obiecte vestimentare în garderobă încă de pe vremea când era însărcinată sau adolescentă.

Anna Lesko, siluetă de invidiat. Cum reușește și ce dietă ține

„Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă. Am aceleași haine de acum o mie de ani.

Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere. Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât. Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv.

Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp. În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume.

Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar. Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform”, a dezvăluit Anna Lesko într-un interviu pentru viva.ro.

Blondina are un stil de viață sănătos, găsind echilibrul în urmă cu foarte mult timp. Vedeta consumă foarte multe legume verzi, în special brocoli, sparanghel, fenicul, dar și pește. De asemenea, frumoasa artistă de peste Prut adoră în preparatele sale mazărea, năutul sau lintea.

Când vine vorba de dulciuri, cântăreața spune că nu este adepta acestora, lucru care este un plus pentru ea. Anna Lesko înlocuiește cu succes prăjiturile cu salate, totodată având grijă să urmeze două cure de detoxifiere în cursul unui an.

