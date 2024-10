Anna Lesko, adevărul despre debutul carierei sale. Cât de greu i-a fost artistei, de fapt, la început: ”Munceam pe rupte”

Anna Lesko, adevărul despre debutul carierei sale. Cât de greu i-a fost artistei să se lanseze în industria muzicală și cât de mult a muncit pentru a ajunge pe culmile succesului.

Anna Lesko, adevărul despre debutul carierei sale

Fără doar și poate, Anna Lesko este una dintre veteranele industriei muzicale autohtone. Artista are în portofoliu multe hituri și mii de fani. Însă, puțini sunt cei care știu cât de greu i-a fost, de fapt, să se lanseze în acest domeniu.

ADVERTISEMENT

în urmă cu mulți ani, pe vremea când era o adolescentă. Acomodarea sa la noi în țară nu a fost una ușoară, căci vedeta nu știa deloc limba română. Ambițioasă din fire, Anna Lesko nu s-a lăsat până când nu a învățat să vorbească românește.

”Nu am avut niciodată o viață ușoară. Pentru tot ce am astăzi am muncit enorm. Am muncit foarte mult pentru mine și, de-abia când am fost pregătită, am intrat pe câmpul de luptă.”, a spus artista, în exclusivitate pentru

ADVERTISEMENT

Ambiția Annei Lesko a mers și mai departe. Artista s-a pregătit intens pentru Facultatea de Drept, o facultate deloc ușoară, dar căreia vedeta i-a făcut față cu brio.

”Am studiat intens limba română cu o profesoară și, după luni de muncă – făceam 8 ore de limba română pe zi –, m-am pus pe picioare. Am învățat limba, am făcut față Facultății de Drept și am fost apreciată. Era o perioadă frumoasă, dar pentru oameni ambițioși.”, a mai spus Anna Lesko.

ADVERTISEMENT

Anna Lesko a avut parte de dezamăgiri profesionale, dar au le-a tratat ca pe niște lecții de viață

pentru tot ceea ce are acum. Artista își amintește că a avut și momente de cumpănă, atunci când pe plan muzical nu i-a mers foarte bine. Chiar dacă numărul concertelor a început să scadă la un moment dat, Anna Lesko nu a renunțat.

În industria muzicală, au fost ani la rând în care Anna Lesko a trebuit să se descurce pe cont propriu pentru că nu a avut niciun manager. Fiecare moment dificil a fost o lecție și recunoaște că un rol important în evoluția sa ca artist l-au jucat și oamenii care o apreciază.

ADVERTISEMENT

”Am avut colaborări în care am fost mințită, nu am mai avut niciun manager și am devenit propriul manager. Fiecare om a avut aportul lui la tot ce a însemnat cariera mea, iar astăzi sunt aici datorită tuturor evenimentelor, datorită oamenilor.”, a mai declarat Anna Lesko pentru sursa menționată.

În continuare, Anna Lesko este activă pe piața muzicală, spre bucuria fanilor. Vedeta îmbină cu succes pasiunea pentru muzică cu pasiunea pentru pictură. Deși nu mai are același timp ca înainte, artista a recunoscut că încă este o plăcere pentru ea să stea în fața șevaletului.

De-a lungul timpului, Anna Lesko a reușit să picteze aproximativ 40 de tablouri. Chiar dacă pe unele dintre ele le-a vândut, toate ocupă un loc special în inima ei și spun o parte din povestea sa de artist.