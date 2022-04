Anna Lesko cere daune de 40.000 de euro de la Antenă și de la fosta noră a lui Virgil Măgureanu: ”Nu are o imagine care ar fi putut fi lezată de niște comentarii”

Anna Lesko pare decisă să își ”repare onoarea” care i-ar fi fost afectată de comentariile făcute, la o emisiune de la Antena Stars, de fosta noră a lui Virgil Măgureanu, Alina Petre. Procesul, deschis pe 22 martie 2022, o are pe artistă ca reclamant, iar la capitolul pârâți sunt, de-a valma, jurnaliști din cadrul trustului Antena, televiziunea Antena Stars, dar și invitații din studio, Alina Petre și designerul Tudor Halațiu.

Anna Lesko vrea daune morale de 40.000 de euro după o emisiune de la Antena Stars

Anna Lesko a inițiat un proces la Judecătoria Sectorului 1 din București al cărui obiect este o acțiune în răspundere delictuală. Mai exact, cântăreața a dat în judecată Antena Stars, doi jurnaliști și doi invitați de la o emisiune TV după ce, anul trecut, ar fi fost subiectul unei dezbateri la televizor, dezbatere pe care a considerat-o calomnioasă.

Daunele cerute, în valoare de 40.000 de euro, surprind însă, cu atât mai mult cu cât subiectul dezbaterii cu pricina a fost legat de o posibilă relație cu Gabi Bădălău, informații apărute la acea vreme în presa tabloidă, lucru negat însă de cei doi protagoniști.

FANATIK a contactat-o pe Alina Petre, invitată în , fosta noră a lui Virgil Măgureanu dezvăluind că știe de procesul care i-a fost deschis de Anna Lesko.

”Se ocupă avocatul meu, dar nu mă preocupă subiectul foarte tare”, ne-a spus Alina Petre, plecată în vacanță pe meleaguri exotice alături de fiul pe care îl are. Totuși, ne-a mărturisit ea, este convinsă că procesul cu pricina este unul în care daunele cerute de Anna Lesko vor fi respinse de instanță.

Alina Petre, despre Anna Lesko: ”Probabil nici nu a ascultat ce am zis eu”

Alina Petre a mărturisit pentru FANATIK că nu știe cum a ajuns Anna Lesko să ceară daune în valoare de 40.000 de euro, dar este convinsă că artistei îi va fi foarte greu să câștige, în instanță, suma pe care și-o dorește.

”Nu știu încă ce se va întâmpla. Cred ca trebuie să o întrebi pe ea cum a ajuns la această sumă. Ca să-ți dea instanța așa ceva, trebuie să demonstrezi un prejudiciu imens adus reclamantului”, ne-a mai spus Alina Petre, nora lui Virgil Măgureanu.

Mai mult, consideră Alina Petre, procesul de calomnie care i-a fost intentat ei, Antenei Stars, designerului Tudor Halațiu, prezentatoarei emisiunii și unui alt jurnalist, este unul care nu îndeplinește criteriile necesare pentru ca Anna Lesko să aibă câștig de cauză.

”Nu a îndeplinit niște cerințe pentru un proces real. (…) Nu are o imagine care ar fi putut fi lezată de niște comentarii, culmea, pozitive la adresa ei, din partea mea. Probabil nici nu a ascultat ce am zis eu. Nu am asociat-o eu cu nimeni, noi am comentat niște știri apărute în altă parte.

Eu comentez întotdeauna pozitiv niște știri care deja sunt apărute. E o diferență. Nu mă interesează viața ei sau a altcuiva”, a mai precizat, pentru FANATIK, Alina Petre. E adevărat, în emisiunea cu pricina, fosta noră a lui Virgil Măgureanu a “zugrăvit-o” pe Anna Lesko ca fiind o femeie cu totul și cu totul deosebită în ceea ce privește succesul pe care îl are în rândul bărbaților.

De la ce a pornit tot scandalul?

În toamna anului trecut, în publicațiile tabloide a apărut o știre conform căreia Bianca Drăgușanu s-ar fi despărțit de Gabi Bădălău după ce acesta ar fi avut o relație clandestină cu Anna Lesko. Conform , Bianca Drăgușanu ar fi comentat despre relația iubitului ei cu frumoasa cântăreață: ”Știu de existența Annei Lesko. Am văzut mesaje între ei doi. Acum, fiecare face ce vrea. Mai mult nu comentez”.

Doar că, de la aceste declarații, lucrurile s-au complicat, atât . ”Nu cunosc pe niciunul dintre protagoniștii acestei povești. Nu îl cunosc pe dl Bădălău, iar pe dna. Drăgușanu am întâlnit-o o singură dată în cursul unei emisiuni TV.

Nu doresc să fiu implicată în niciun fel de scandal de presă sau în orice alte chestiuni litigioase, cu atât mai mult cu cât nu am absolut nimic de a face cu vreuna din persoanele menționate în articolul dvs. La acest moment mă ocup de creșterea fiului meu și de activitatea mea de televiziune. Orice asemenea dezinformări îmi dăunează atât în plan profesional cât și în plan personal”, spunea Annna Lesko, conform sursei citate.

Gabi Bădălău, la rândul lui, a negat cu tărie că ar avea ceva de-a face cu Anna Lesko: ”Nu este adevărat! Eu nu o cunosc pe Anna Lesko. Este persoană publică”.

Până la ora publicării acestui material, Anna Lesko nu a putut fi contactată de reporterii FANATIK.