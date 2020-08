Anna Lesko, dezvăluiri despre trecut. Cum a ajuns jurata Falsez pentru tine în România

Anna Lesko a știut mereu să fie discretă legat de viața personală și nu a dorit să ofere informații intime, însă de când a devenit jurată în emisiunea de la „Falsez pentru tine” de la Pro TV și-a deschis sufletul. Frumoasa artistă a povestit cum a ajuns în România, dar și care a fost primul loc de muncă aici.

Cântăreața a mărturisit că avea 16 ani când s-a decis să-și facă o carieră în țara noastră, ea fiind de origine din Republica Moldova. Începuturile nu au fost tocmai ușoare pentru ea, mai ales că nu cunoștea limba română, ci numai rusa.

Privind în urmă, vedeta nu are niciun regret, deși acum spune că părinții săi nu au privit cu ochi buni decizia de a se stabili în România. Anna Lesko susține că aici a avut alte perspective, reușind astfel să-și convingă familia că se află pe drumul cel bun.

Anna Lesko, mărturisire despre trecutul neștiut. Cum s-a decis să se stabilească în România

Concurenta de la „Ferma” se mândrește cu o carieră de 20 de ani, deși la început cosea costumele pentru trupa de balet. Ulterior, Anna Lesko a devenit dansatoare ca mai târziu să se implice în industria muzicală unde a lansat melodii precum: „Ard în flăcări”, „Anicyka Maya” sau cea mai recentă piesă „Ivanko”.

„Când m-am hotărât să rămân în România, pentru părinții mei a fost un șoc. A fost ceva cumplit pentru ei, mai ales că eu vin și dintr-o zonă în care educația era mai rigidă. Ca să înțelegi, eu nu am văzut un club toată adolescența mea.

Am văzut prima oară un club când am venit în România. Eram într-o relație și partenerul meu de atunci m-a dus pentru prima dată într-un astfel de loc. Până la 17 ani și jumătate nu intrasem în niciun club.

Eu am venit în România să cos costume pentru fete și așa am început să dansez. Am rămas aici. O perioadă scurtă de timp am stat la Constanța, apoi m-am mutat în București, unde am început facultatea.

Încă nu terminasem clasa a XII-a la Chișinău, dar la momentul respectiv exista o lege care le permitea basarabenilor să intre la facultate fără a mai da examen de bacalaureat. Se termina concomitent clasa a XII-a cu primul an de facultate.

Nu vorbeam limba română, doar rusa și, din punctul ăsta de vedere, mi-a fost foarte dificil. Așa am reușit să-i conving pe ai mei să mă lase să stau în România. Mama venea la mine foarte des, de două ori pe lună.

Acum, când mă uit în urmă, a fost o decizie foarte bună că am venit aici, pentru că am avut alte perspective în România”, a mărturisit frumoasa jurată de la Pro TV într-un interviu pentru viva.ro.

Anna Lesko, despre modelul după care se ghidează. Mama sa a pregătit-o pentru viață

Anna Lesko a povestit că tatăl ei nici nu știa că urma să vină în România cu trupa de balet pentru că la vremea respectivă se afla la Moscova. Cât despre mama sa, îndrăgita artistă declară că a pregătit-o pentru gospodărie, dar și pentru viață fiind un model de la care a învățat multe.

„Mama rămăsese să aibă grijă de noi, fetele. Și noi eram crescute cu mare strictețe, nu mergeam la discotecă, ci învățam să avem grijă de gospodărie și să ne pregătim pentru viață.

Mama ne învăța și cum să avem grijă de noi, ea mergea pe tocuri chiar și atunci. Cred că a fost un model pentru cât de feminină trebuie să fii, și aranjată, indiferent de ceea ce faci”, a completat vedeta, potrivit sursei citate.