Anna Lesko a împărtășit cu fanii un clip video din bucătărie, unde își pune la încercare talentele culinare, însă detaliul care a ieșit la iveală este altul. Vedeta s-a fotografiat în ipostaze provocatoare în timp ce își gătea ouă ochiuri.

Artista le-a oferit urmăritorilor imagini de senzație pe rețelele sociale, unde s-a afișat într-o ținută care îi scoate în evidență formele de invidiat, dar și alte detalii care ar trebui să rămână ascunse.

Vedeta este foarte inventivă atunci când vrea să facă o poză sau un videoclip reușit, iar ultimul pe care l-a postat nu face excepție. Într-o rochie nude, Anna Lesko s-a filmat cu un pahar de vin într-o mână și cu tigaia în cealaltă.

Anna Lesko, ipostaze provocatoare în bucătărie. Detaliul care a ieșit la iveală

Anna Lesko a încins imaginația masculilor de pe rețelele sociale după ce a postat imagini incendiare din bucătărie. În general, gospodinele preferă ținute simple, „de casă” atunci când gătesc, dar nu a fost cazul și pentru vedetă, care a optat pentru o rochie nude, lungă în partea din spate, dar care a scos la iveală ceva mai mult decât era nevoie.

Ținuta îi evidențiază decolteul generos și picioarele bine lucrate, însă crăpătura rochiei este foarte adâncă, suficient cât să i se vadă o parte din lenjeria intimă. La 42 de ani, cântăreața are un corp pe care multe femei și l-ar dori, motiv pentru care nu pierde ocazia de a-l etala.

Fanii i-au trimis vedetei sute de mesaje de apreciere, susținând că a reușit să transforme ceva simplu într-o imagine extrem de sexy, așa cum este stilul ei. „Ești superbă dragă”, „Ai un corp superb”, „Ești foarte frumoasă”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii de pe Instagram și TikTok.

Pe de altă parte, fanii au mai observat și alte detalii, în afară de corpul descoperit al vedetei. Anna Lesko a întors oul pe ambele părți, iar focul nu părea să fie pornit, lucruri care au stârnit amuzamentul internauților. „Ce mă miră pe mine este oul prăjit și pe partea cealaltă 😂 but it s your thing 🤷‍♀️ (n.r. e treaba ta)”, „Wow!!😮 Ochiurile ti-au ieşit super! La foc mic sau….inexistent?”, „Sunt curios, te ai aranjat asa 2 ore doar ca sa faci un ou prajit”, au scris internauții.

Cum se menține în formă Anna Lesko

Cântăreața a declarat că nu urmează o anumită dietă pentru a-și păstra formele de invidiat, însă are grijă la ce produse consumă și preferă să-și gătească singură, de cele mai multe ori.

„Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă. Am aceleași haine de acum o mie de ani. Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere. Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât.

Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv. Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp. În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume. Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar. Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform”, a declarat Anna Lesko pentru VIVA.