Anna Lesko, momentul adevărului despre Ferma. Ce spune artista după ce a ieșit din competiție

Anna Lesko a fost eliminată de la „Ferma. Orășeni vs Săteni” după un duel cu mezina Elena Chiriac, vorbind cu sinceritate despre această experiență. Cântăreața a spus adevărul despre show-ul de la Pro TV, declarând și ce a învățat din viața alături de încă 17 vedete.

Frumoasa blondină a pierdut în fața celei mai tinere concurente, care s-a dovedit mult mai puternică decât au crezut până acum telespectatorii. Îndrăgita artistă a plecat la fermă cu gândul de a le arăta tuturor cum este în realitate, pe parcurs realizând că viața nu este tocmai roz.

Fosta concurentă de la Ferma 2020 a vorbit despre ce i-a lipsit mai mult în timpul filmărilor, referindu-se aici la fiul ei, Adam (5 ani), dar și care au fost situațiile care au făcut-o să-și dea seama că nu a plecat pentru a se împrieteni, ci pentru a lupta pentru un premiu.

Anna Lesko, mesaj emoționant după eliminarea de la Ferma

„Am simțit FERMA prin toți porii mei. Acolo nu am trăit un joc, am trăit o realitate. Este greu să înțelegi ce se întâmplă în FERMA de acasă și mai greu este să faci parte din ea. Mă simțeam de parcă trăiesc viața altcuiva.

Smulsă din brațele fiului meu și a celor dragi, răpită mi-a fost viața pe care o duceam înainte, m am trezit înconjurată de 17 oameni pe care nu îi cunoșteam, în mijlocul unei păduri. Nu am fost perfectă și nici nu voi fi vreodată.

Am încercat să fiu varianta cea mai optimă a mea în condițiile severe din punctul de vedere fizic, psihic și emoțional. Ușor, ușor i-am descoperit și ne-am și înțeles până într-un punct. Cu unii la început cu alții spre final.

Nu a fost totul roz între noi, cu toate astea toți concurenții au avut ceva frumos în felul lor. În plus, datorită lor am reușit să mă deosebesc printre ei și le mulțumesc pentru asta”, a scris Anna Lesko în prima parte a mesajului ei de pe Instagram.

Cântăreața a mai precizat că experiența din Ferma a fost una constructivă, chiar dacă la început că nu se simțea pregătită. Probele și sarcinile din emisiune i-au demonstrat în cele din urmă că este mai puternică decât lasă să se vadă în realitate.

Frumoasa artistă de peste Prut s-a lovit de câteva reacții neașteptate din partea colegilor săi, la fel ca și-n viața publică, mărturisind că invidia și frustrarea unor dintre participanți și-au pus serios amprenta. Cu toate acestea Anna Lesko nu s-a schimbat.

Eliminarea din competiție a fost o surpriză neplăcută pentru blondină, proba fiind una mai degrabă de noroc decât de îndemânare. Vedeta a rămas cu un gust amar legat de show-ul de la Pro TV, finalul „distrugând” tot ce a construit pe parcursul filmărilor.

Anna Lesko despre ultima probă din Ferma: ”Mă simțeam trădată și rănită”

„Eu știam că la un moment dat lucrurile vor degenera cunoscându-mă. Pot scoate ușor din minți un om, cu felul meu de a fi: în gospodărie, că am păreri, că îmi place să execut lucrurile cu simț de răspundere, îmi place să fiu de folos.

Femeia Gospodină în viziunea mea este un fel de zeiță cu super puteri, care face aproape de toate și unele lucruri simultan:)). Știe să gătească, să taie cu fierăstrău, să bată cuie, să coase și să croșeteze dacă de mâine rămâi fără veșminte, știe rostul la animale, e luptătoare, sensibilă, colorată și feminină.

În FERMA m-am lovit de aceleași reacții ca și în viața reală: invidie, frustrare atât din partea femeilor, cât și a câtorva bărbați. FERMA nu m-a schimbat, doar mi-a confirmat încă o dată cum este OMUL: îl hrănești, îl încălzești, îi alini durerea, ai și o vorbă bună, un sfat, el se duce și te umple de noroi pe la spate.

M-am deschis mult și nu a meritat. Am pășit în lumea FERMEI făcându-mi o promisiune: să fiu eu așa cum sunt cu bune și cu rele, fără perdea, fără prefăcătorie și compromis. De la o zi la alta mă surprindeam cât de pregătită am fost pentru această experiență (contrar opiniei mele de la început), ca să o pot duce până la finalul concursului.

Felul în care m-au eliminat a fost o surpriză neplăcută, mă simțeam trădată și rănită. Trăirea falsă este mai grea decât trăirea unui sentiment neplăcut, apăsător. Așa că am făcut loc durerii, am trăit-o! Am vrut să știu DE CE?!

I-am «supărat» cu existența mea atât de tare încât ce a încolțit în ei a fost de neclintit. FERMA a fost pentru mine o experiență la cote maxime cu un gust amar la final. Sper ca astăzi să vadă din altă perspectivă atitudinea și intențiile mele constructive la bază.

Privesc peste umăr și mă doare. Mă uit înainte și simt un gol în stomac de entuziasm pentru ce va urma❤️”, a completat Anna Lesko în mediul online despre experiența trăită la Ferma.

Andrei Stoica, Augustin Viziru, Elena Chiriac și Viviana Sposub luptă în seara zilei de joi, 3 decembrie, pentru titlul de Fermierul Anului 2020. Show-ul este difuzat pe Pro TV începând cu ora 21:30, stați pe aproape pentru a afla cine a plecat acasă cu 50.000 de euro!