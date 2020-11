Un nou scandal a izbucnit între Anna Lesko și o altă concurentă a emisiunii Ferma. După ce a fost eliminată, Ana Maria Ababei a făcut mărturisiri surprinzătoare cu privire la relația dintre ea și frumoasa basarabeancă.

Conform spuselor interpretei de muzică populară, Anna Lesko a dezamăgit-o profund. Invitată în cadrul emisiunii Vorbește lumea, tânăra a povestit de ce este supărată pe solistă.

Ana Maria Ababei a părăsit Ferma, fiind propusă la duel chiar de către Anna Lesko, pe care artista a considerat-o o prietenă apropiată de-a lungul competiției televizate.

Anna Lesko și Ana Maria Ababei, la cuțite. ”Afecțiunea Annei nu a fost reală”

Ana Maria Ababei a fost eliminată din cadrul competiției “Ferma. Orășeni vs. Săteni”, motiv pentru care a fost invitată la Vorbește lumea pentru a vorbi despre experiența competiției.

Cântăreața a mărturisit că a părăsit competiția cu un gust amar din cauza colegei sale, Anna Lesko, pe care a considerat-o prietenă dar care a dezamăgit-o cel mai mult.

,,Eu am crezut că am avut o relație bună cu Anna. Dar nu a fost așa. Am luat o decizie care ei nu i-a convenit. Nici nu am vrut să mă menajez, prin decizia pe care am luat-o. Și nici nu am vrut să fiu menajată din cauza accidentării. Accidentul a fost serios, m-a călcat vaca pe degetul cel mare. Dar mi-am revenit, după ce am urmat sfaturile medicului care m-a consultat. Relația cu toți s-a schimbat, apoi. Eu am vrut să-l salvez pe Gabi de la duel. Atunci am simțit ruptura cu ceilalți de la Ferma. Pentru că nu am făcut cum au vrut ei”, a povestit Ana Maria Ababei.

Cu toate acestea, frumoasa brunetă a declarat că nu decizia Annei de a o trimite la duel a fost motivul supărării ei, ci atitudinea acesteia. Ana Maria Ababei a dezvăluit că nu consideră că afecțiunea Annei Lesko față de ea a fost una reală.

,,Am impresia că afecțiunea Annei Lesko nu a fost reală. Cel puțin nu a fost atât de reală cum a fost a mea pentru ea. M-a dezamăgit tare Anna și nu pentru că m-a trimis la duel ci pentru comportamentul față de mine. După Anna Lesko, la acest clasament al dezamăgirii, urmează vreo 15-20 de locuri libere, abia apoi următorii din Fermă”, a mai spus Ana Maria Ababei.

De asemenea, se pare că și Anna Lesko a criticat atitudinea colegelor ei. Aceasta a mărturisit, în filmulețul pe care l-a realizat în platourile emisiunii, că nu este de acord cu atitudinea unor concurente.

„Observ la foarte multe femei, toate se vaită, mă, toate sunt foarte obosite si foarte nemulțumite. Ele toate au nevoie de multe bone, de foarte multe bone! Au nevoie de foarte multe femei de serviciu în viața lor”, a spus Anna Lesko,