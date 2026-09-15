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Bunicul meu avea o vorbă când venea discuția despre fotbal: „Spune-mi ce halfi ai ca să-ți spun cine ești!” O formulare din alte timpuri pentru un adevăr care n-a îmbătrânit deloc. Poți să ai atacanți, extreme, fundași care construiesc și portari care pasează. Până la urmă, însă, foarte mult din identitatea unei echipe se naște în mijlocul terenului. FCSB a oferit aseară demonstrația perfectă. Și, pentru că vorbele pot fi contestate, avem cifrele.

Anomalia devenită deja normalitate la FCSB

Echipa care funcționează în această anomalie devenită deja normalitate, cu antrenorul principal pe post de secund și patronul pe post de antrenor principal, din acest campionat. La pauză, xG-ul era 2,83. În 45 de minute! Ca să înțelegem dimensiunea cifrei, FCSB avea până acum o medie de aproximativ 1,73 xG pe meci. Adică în 90 de minute. Aseară, în prima repriză, crease cu peste un gol așteptat mai mult decât produce în mod normal într-o partidă întreagă.

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Întrebarea este: de ce?

Revin la bunicul meu. Spune-mi ce halfi ai. și Arad în centrul terenului. Cu ei acolo s-a produs repriza aceea. Ritm, recuperare, circulație, agresivitate, posibilitatea de a ține echipa mai sus și de a alimenta oamenii ofensivi. Nu trebuie să inventăm explicații sofisticate când terenul și cifrele spun aproximativ același lucru.

Doar că a venit pauza. Și odată cu ea au intrat în scenă maeștrii schimbărilor năucitoare. Exact cei doi oameni din centrul unei echipe care tocmai produsese 2,83 xG într-o singură repriză au rămas la cabine. Muhar și Arad, afară. În locul lor, „melcul” Gnahoré și João Paulo, fotbalistul căruia încă îi cauți pe teren poziția exactă. Poate mijlocaș. Poate altceva. Depinde de minut.

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Cum a ruinat FCSB meciul cu Petrolul din cauza schimbărilor de la pauză

Iar fotbalul, cu prostul lui obicei de a sancționa uneori inclusiv deciziile luate împotriva propriei echipe, a răspuns. 0-1 în repriza a doua. Dar poate că rezultatul este întâmplător. Așa că ne întoarcem la statistică. xG în prima repriză: 2,83. xG în repriza a doua: 1,46. Aproape la jumătate.

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Sigur, xG-ul nu reprezintă adevărul absolut despre un meci. Dar când schimbi tocmai perechea de mijlocași a unei echipe care dominase copios, iar producția ofensivă se prăbușește aproape la jumătate, măcar ai voie să ridici o sprânceană. FCSB reușește astfel performanța rară de a transforma propria reușită într-o problemă. Găsește formula, formula funcționează. Cifrele o confirmă. Apoi o schimbă. Aceasta este, de fapt, marea anomalie.

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În fotbalul normal, când ceva funcționează atât de bine, antrenorul încearcă să conserve mecanismul. La FCSB, uneori ai impresia că tocmai funcționarea lui reprezintă motivul pentru care trebuie desfăcut. Poate că bunicul meu ar fi avut nevoie să-și completeze vorba dacă ar fi prins vremurile noastre. Spune-mi ce halfi ai ca să-ți spun cine ești. Și spune-mi pe cine scoți la pauză ca să-ți spun cine te antrenează. Felicitări gânditorilor!