Anomalie la Sala Polivalentă din București: capacitatea s-a redus la jumătate în doar o săptămână!

Cum arată planul lui Stelian Bujduveanu, primarul Capitalei, pentru construcția unei săli polivalente în inima Bucureștiului.
Alex Bodnariu
13.08.2025 | 09:30
Anomalie la Sala Polivalentă din București. Bujduveanu a redus capacitatea cu jumătate! Proiectul pare, în continuare, unul nerealist

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, anunța, în urmă cu o săptămână, că Bucureștiul ar putea avea, într-un viitor nu foarte îndepărtat, o sală polivalentă uriașă, cu nu mai puțin de 50.000 de locuri. Între timp, edilul pare să fi temperat elanul inițial și a revenit asupra declarațiilor.

Bujduveanu vrea o sală polivalentă uriașă în Capitală

Primarul a precizat că planul vizează, de fapt, o sală de „doar” 25.000 de locuri. Chiar și așa, proiectul rămâne unul extrem de ambițios, mai ales dacă îl comparăm cu arenele existente în restul Europei.

Inițial, Bujduveanu anunțase că viitoarea sală polivalentă, care ar urma să fie construită pe terenul unde se află în prezent Casa Radio, ar putea găzdui 50.000 de oameni, pe scaune, în picioare și pe un platou exterior destinat evenimentelor.

„Am spus în diferite intervenții că ar trebui o locație care să deservească 50.000 de oameni. Nu mă refer la o capacitate de 50.000 de locuri pe scaune, pentru că nu avem disponibilitatea financiară pentru asta, dar o sală de 20.000-25.000 de locuri se poate face.

Adiacent acestei săli trebuie să ai o infrastructură potrivită. De exemplu, o Sală Polivalentă care să aibă în componența ei o completare, un platou, în care să se poată organiza evenimentele de 50.000 de oameni ar fi foarte benefică.

Noi considerăm că o locație foarte, foarte bună pentru o sală trebuie să aibă câteva elemente definitorii. În primul rând, e nevoie de o suprafață de cel puțin 1,5-2 hectare.

În momentul de față, singura locație potrivită care îmi vine în minte și care îndeplinește aceste criterii e Casa Radio, care stă în paragină de peste 20 de ani”, a precizat Stelian Burdujanu pentru GSP.ro.

În lume sunt doar două săli cu o capacitate de peste 25.000 de locuri

În întreaga lume există doar 28 de săli cu o capacitate de peste 20.000 de locuri, printre acestea numărându-se celebra O2 Arena din Londra sau MVM Dome din Budapesta. Europa are, de altfel, doar trei astfel de locații.

Mai mult, singura sală capabilă să găzduiască peste 50.000 de oameni exclusiv pe scaune se află în Filipine, iar în Belo Horizonte, Brazilia, există cealaltă arenă interioară din lume cu peste 25.000 de locuri. În acest context, proiectul lui Bujduveanu rămâne, fără îndoială, unul ambițios,  chiar și după ajustarea la jumătate a capacității inițiale.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
