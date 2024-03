”ANPC să se ducă peste ei”. Oana Roman, foc și pară din cauza unui produs cumpărat de la Lidl

“ANPC să se ducă peste ei”. Oana Roman, din cauza unui produs cumpărat de la Lidl. Fiica fostului premier Petre Roman le-a arătat celor care o urmăresc pe rețelele de socializare ce a găsit în caserolă.

Oana Roman, dezgustată de un aliment achiziționat de la Lidl. Influencerița a rugat ANPC-ul să se sesizeze în această situație

Oana Roman s-a arătat dezgustată de un aliment achiziționat de la , unde a mers recent pentru a-și face cumpărăturile, mai aproape de locuința sa. Influencerița a rugat ANPC-ul să se sesizeze în această situație.

Vedeta a cumpărat o caserolă de carne tocată de vită-porc, însă a avut parte de o mare surpriză când a ajuns acasă și a deschis-o pentru a face mâncare. Influencerița a fost izbită de un miros greu, semn că produsul era stricat.

„Așa arată o carne cumpărată de la Lidl care are termen de valabilitate până pe 9 martie 2024 și nu vreți să știți cum pute. Deci, așa arată, ca să știți. ANPC-ul să se sesizeze, să se ducă peste domnii de la Lidl”, a spus șatena pe .

„Eu de obicei cumpăr carne de la măcelărie pe care o toacă în fața mea. Azi am făcut mai multe cumpărături la Lidl și am zis să nu mai fac un drum la măcelărie. Și rău am făcut. Mi-au scris foarte mulți că au avut și ei probleme.

Au făcut ceva sesizări. Eu am o voce care se aude mai tare, poate măcar le fac niște controale”, a scris Oana Roman pe social media. Fiica lui Petre Roman a stârnit foarte multe controverse pe pagina sa de socializare.

Oana Roman, declarații despre carnea stricată de la Lidl

Oana Roman a continuat să facă declarații despre carnea stricată de la Lidl după ce a primit sute de mesaje de la cei care o urmăresc. Mulți i-au spus că s-au confruntat cu probleme similare de-a lungul timpului.

În aceeași notă, vedeta a ținut să mai sublinieze că a fost aspru criticată când a dezvăluit că un alt retailer are prețuri exagerat de mari. Influenceriței i s-a sugerat să nu mai cumpere din supermarketurile pentru „săraci”.

De asemenea, a primit un mail de la agenția de PR a magazinului Lidl care i-a transmis că se vor verifica cu prioritate cele descrise de șatenă pe social media. Oana Roman speră să se rezolve ceva după sesizarea sa.