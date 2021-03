Ante Puljic, anunț despre retrogradarea lui Dinamo: „Vom avea toate problemele din lume”

Căpitanul lui Dinamo, Ante Puljic, a vorbit despre situația sportivă a lui Dinamo și a anunțat că jucătorii trebuie să se trezească, altfel retrogradarea din Liga 1 poate deveni realitate.

Croatul crede că fotbaliștii alb-roșii se pot mobiliza să scoată echipa din criză, le cere iertare suporterilor și crede că o victorie ar putea ajuta la descătușarea „câinilor roșii”.

Puljic a vorbit și despre infectarea cu noul coronavirus. Croatul a confirmat informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK încă din 25 martie. El a fost testat pozitiv în țara natală.

Ante Puljic a vorbit și despre infectarea cu noul coronavirus. Croatul confirmă dezvăluirile făcute în exclusivitate de FANATIK, care a anunțat că apărătorul s-a îmbolnăvit în țara natală și a fost testat pozitiv înainte să plece către România.

„Am fost testat pozitiv chiar înainte de a pleca din Croația spre România. În rest, sunt bine. Până acum, nu am avut simptome. Chiar n-am nimic până în momentul în care vorbesc cu tine.

După 7 zile va trebuie să repet testul, adică luni, iar dacă totul va fi OK, atunci mă voi întoarce la București. Eu sunt OK, familia este OK, vă doresc și vouă sănătate”, a spus fundașul lui Dinamo pentru gsp.ro.

Anunț despre retrogradarea lui Dinamo: „Cer scuze public suporterilor”

În vârstă de 33 de ani, croatul Ante Puljic este unul dintre liderii lui Dinamo, dar la fel ca echipa, a avut și el parte de un sezon foarte slab și plin de probleme. Ultimul necaz al croatului este infectarea cu noul coronavirus.

Pe lângă problemele medicale, Puljic este afectat și de situația din clasaement a echipei antrenate de Gigi Mulțescu. El crede că alb-roșiii vor scăpa de retrogradare, dar este de părere că situația se poate complica, odată cu trecerea etapelor.

„Ca să fiu sincer, ultima perioadă a fost tare grea, proastă, negativă pentru noi toți. Iar noi, jucătorii, merităm toate criticile. Îmi asum și eu și-mi cer scuze public suporterilor. Nu știu dacă-i încălzește cu ceva, dar simt nevoia s-o spun. Mă întrebi de retrogradare. În primul rând, nu știu ce să răspund.

Nu cred… Eu spun că nu vom retrograda, că nu merităm, dar dacă nu vom schimba ceva în bine în meciurile următoare și vom continua să jucăm cum am făcut-o în ultima vreme, atunci vom avea toate problemele din lume. Eu sunt de felul meu optimist și sper să parcurgem această situație mai repede că deja e îngrozitor.

Am învățat la Dinamo că un «câine roșu» reușește să treacă și peste momentele negative, nu e doar soare, sunt și furtuni. Ne trebuie un declic, să bifăm o victorie, care să ne dea energie, să schimbăm istoria”, a mai declarat croatul.