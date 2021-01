Ante Puljic, declarație de dragoste pentru Dinamo: ”Nu pot face niciodată altceva”

Căpitanul echipei Dinamo București, Ante Puljic, a oferit declarație de dragoste pentru clubul din Ștefan cel Mare anunțând că nu va juca la altă formație din România.

Jucătorii au efectuat joi vizita medicală la INMS, dar nu au fost însoțiți de niciun medic după ce Liviu Bătineanu a plecat de la club.

Abdoulaye Ba este cel mai nou plecat din curtea lui Dinamo dintre jucătorii aduși de administrația lui Pablo Cortacero. Fundașul senegalez de 30 de ani a ajuns la un acord financiar cu cei din DDB, încasând 25.000 de euro și întrerupând contractul fără a crea probleme ulterioare clubului.

Declarație de dragoste pentru Dinamo de la Ante Puljic

”Nu am nicio ofertă. Am avut discuții cu alte cluburi care vor să merg acolo, dar oferte concrete nu. M-am gândit mult ce să fac, nu am luat o decizie, însă în scurt timp o voi face”, a spus fundașul croat după efectuarea vizitei medicale.

”Dacă văd că mulți jucători pleacă, sunt șanse mari ca și eu să plec. Am spus mereu că Dinamo e singurul club din România la care am să joc. Nu spun ceva și fac opusul. Niciodată!”, a fost declarația de dragoste a lui Ante Puljic pentru Dinamo.

”Jerry Gane a rămas când a plecat domnul Contra, a rămas cu noi în momentele dificile, e încă aici. A arătat că iubește clubul, împreună cu noi… pentru că suntem aici”, a continuat căpitanul ”câinilor”.

”Avem promisiuni că până mâine (n.r. – vineri) vor veni niște bani. Promisiunile sunt din partea lui Șerdean și Țălnar, au promis că vor face rost de bani și ne vor achita două salarii. Vom vedea mâine. Nu știu de unde sunt banii, nu cred că de la Pablo”, a încheiat Puljic.

Fanii echipei Dinamo București sunt tot mai implicați la club și au venit cu o veste bună anunțând că au plătit un salariu restant anumitor jucători de la prima formație, dar și la cei de la echipa a doua.

Fostul președinte al ”câinilor”, Florin Prunea, a dat un verdict clar cu privire la situația prin care trece în acest moment clubul Dinamo. Fostul portar consideră că Pablo Cortacero caută să vândă clubul din “Ștefan cel Mare”.

