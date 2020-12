Ante Puljic și-a pierdut total încrederea în promisiunile spaniolilor de la Dinamo: „Ne vor distruge”

Căpitanul lui Dinamo, Ante Puljic, nu mai are deloc încredere în Pablo Cortacero și crede că promisiunile acestuia nu vor fi onorate nici de această dată. Spaniolul transmisese că vor ajunge 1,5 milioane de euro în club.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost încă o promisiune marca Pablo Cortacero, cel care nu a plătit nici măcar un salariu fotbaliștilor sosți recent la echipă. Și cei vechi au restanțe care ajung până la mai bine de patru luni.

Deși se declară total dezamăgit de conducere, Ante Puljic anunță că toți fotbaliștii lui Dinamo vor lupta până la finalul anului 2020 pentru suporteri. Aceștia s-au mobilizat și au strâns bani pentru a le da jucătorilor prime de joc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ante Puljic și-a pierdut încrederea în spaniolii de la Dinamo: „Nu știu ce va urma după 1 ianuarie 2021”

În vârstă de 33 de ani, croatul Ante Puljic a devenit un adevărat erou pentru suporterii dinamoviști. După ce a evoluat în Groapă în sezonul 2015-2016, fundașul central i-a cucerit pe fani prin devotamentul său, iar de la revenirea petrecută în 2019 a dat dovadă de un devotament extraordinar față de club și fani. Puljic a evoluat și când situația echipei era critică și nu a vrut în niciun moment să părăsească Dinamo, în ciuda problemelor clubului.

Din nefericire pentru el și clubul alb-roșu, promisiunile neonorate ale noului finanțator ar putea pune punct aventurii lui Puljic în Ștefan cel Mare. La fel ca ceilalți fotbaliști de la Dinamo, și viitorul croatului este incert, începând cu startul anului viitor. Puljic a vorbit despre ultima promisiune a lui Cortacero, care susține că va trimite bani pentru salarii în data de 9 decembrie.

ADVERTISEMENT

„Nu am vorbit eu cu el, ci cu avocatul dânsului. Mi-a spus ceva de genul ăsta, că va vira zilele acestea banii. Dar Diego Fabbrini a discutat cu el și i-a dat asigurări că va plăti. Sincer, cine mai crede? Dar hai să vedem, ce să zic… Din câte știu eu, nu e doar o părere a mea, nimeni nu va mai pleca de la echipă înaintea ultimei partide din 2020. După? Pfff, e greu de spus, dar dacă nu se va schimba ceva în atitudinea patronatului clubului, cu siguranță vor fi jucători care nu se vor mai întoarce. Singura problemă au fost banii ăia. Dacă nu vin, ne vor distruge! Și nu știu ce va urma după 1 ianuarie 2021”, a spus Ante Puljic pentru gsp.ro.

Atmosferă excelentă la echipă, mulțumită suporterilor

Dacă Pablo Cortacero nu a reușit să plătească salariile, suporterii dinamoviști au reușit să compenseze parțial acest inconvenient. Ei au vândut bilete virtuale pentru meciurile cu Viitorul Constanța, din Cupa României, și FC Argeș, din campionat. La ambele partide, s-au vândut toate biletele, iar banii strânși au fost folosiți pentru a le acorda jucătorilor prime. Fanii au pus în vânzare bilete și pentru meciul cu Poli Iași, de vineri, 11 decembrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ante Puljic susține că ultimele succese ale echipei, dar și atitudinea fanilor, i-au determinat pe jucătorii de la club să vrea să lupte până la finalul anului și încerce să câștige meciurile rămase. Puljic susține că nici viitorul său nu este sigur și vrea doar să își petreacă sărbătorile alături de familie. Dinamo mai are de jucat cu Poli Iași, vineri, apoi primește vizita CFR-ului pe 17 decembrie, iar pe 20 are de jucat cu Academica Clinceni, în deplasare.

„Am căpătat încredere, în sfârșit, rezultatele bune au sosit. Știi că ți-am mai zis, în plină criză de rezultate, că ne trebuie o victorie care să ne dea energie, iar aceste succese ne-au dat o mare încredere. Tot respectul pentru fani, mare respect pentru ceea ce fac. Au arătat încă o dată că ne susțin necondiționat, că ne dau putere, iar noi apreciem enorm ceea ce fac.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Noi chiar am avut o ședință a noastră, a jucătorilor, și am promis să dăm totul pentru ei, pentru acei oameni care vin să cânte în fața hotelului, care ne trimit mesaje de încurajare, care plătesc, practic, din banii lor diverse prime pentru noi. Și tocmai de aceea, cât vom mai fi la Dinamo, o să ne depășim ca să învingem pentru ei. O facem pentru ei și pentru Dinamo.

De sărbători, în primul rând, vreau să ajung în Croația, lângă familie, să mă odihnesc. Nici nu vreau altceva. Acesta este cadoul meu de Crăciun, pe care mi-l doresc. Ca-n melodia aceea: All I want for Christmas is family.

ADVERTISEMENT

Habar n-am ce va fi după. Nu știe nimeni de la echipă, nu știu câtă încredere mai există. Dacă nimic nu se va schimba, iar promisiunile nu se transformă în realitate, va fi dificil și pentru mine să mai continuu. Rezist, dar chiar nu știu cât”, a mai spus croatul.