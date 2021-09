Ante Roguljic, primele declarații de la venirea la Craiova: „Nu am stat pe gânduri când am semnat!”

Mijlocașul ofensiv croat este impresionat de condițiile de la clubul din Bănie, de istoria echipei și de oraș, fiind bucuros că a semnat cu formația lui Laurențiu Reghecampf.

Ante Roguljic speră să câștige campionatul cu Craiova și să facă multe meciuri bune pentru a-i impresiona pe suporterii olteni, care au mari așteptări de la el.

ADVERTISEMENT

Ante Roguljic, primele declarații de la venirea la Craiova

, iar mijlocașul ofensiv croat are mari așteptări de la el și speră să ajute echipa să câștige titlul de campioană:

„Sunt impresionat de absolut tot ce am văzut aici, de facilitățile care există la club, de oraș, de felul în care am fost primit și de modul în care s-au organizat rapid toate lucrurile. Sunt plăcut impresionat!

ADVERTISEMENT

Știam că e un club mare din România, am făcut și câteva verificări înainte să vin aici și tot ce am găsit a fost pozitiv și am fost convins să vin aici. Nu am stat nicio secundă pe gânduri când am ales”.

„Am venit cu gândul de a ajuta echipa să câștige campionatul. Important e să câștigăm fiecare meci în parte, să fim uniți și să realizăm lucruri împreună.

O să pară puțin ciudat, dar îmi place să joc atunci când ai sentimentul că ai ceva de pierdut, pentru că atunci te simți fotbalist adevărat”, a declarat Ante Roguljic.

ADVERTISEMENT

25 de ani are Ante Roguljic

„Vreau să bucur suporterii!”

și a spus ce crede că ar trebui să facă pe teren și a recunoscut că atunci când intră pe gazon se delimitează de viața personală și nu se lasă intimidat de ce se strigă în tribunele arenelor de fotbal:

„Trebuie să lași la o parte tot ce se întâmplă în afara terenului și să nu auzi ce se strigă din tribune, ce se întâmplă în viața ta personală și să dai totul pe teren”.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur foarte mult că sunt aici, vreau să dau totul pe teren pentru a-mi ajuta echipa și pentru a bucura suporterii”, a mai spus Ante Roguljic.

De-a lungul timpului, Ante Roguljic a mai jucat la echipe precum: Red Bull Salzburg, Admira Wacker, Pafos FC sau AS Trencin.

300.000 de euro este cota de piață a lui Ante Roguljic, conform transfermarkt.com