Ante Roguljic visează la revenirea pe „Ion Oblemenco”: „Abia aștept să joc din nou acolo”

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Universitatea Craiova și Borac Banja Luka se pot întâlni în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, dacă oltenii vor trece de ML Vitebsk, iar campioana Bosniei va elimina Levski Sofia. Un asemenea duel ar însemna și o revedere specială între clubul din Bănie și Ante Roguljic, fostul mijlocaș al Științei, unul dintre jucătorii rămași în memoria suporterilor după golurile și evoluțiile sale în tricoul alb-albastru.

Ante Roguljic, mesaj emoționant înaintea unui posibil duel cu Universitatea Craiova: „Toată lumea știe asta!”

Dacă Universitatea Craiova și Borac Banja Luka își vor confirma statutul de favorite în primul tur preliminar, . Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, croatul a vorbit despre posibilitatea de a se întoarce pe stadionul „Ion Oblemenco”, și-a amintit cele mai frumoase momente petrecute la Craiova și a transmis un mesaj care îi va emoționa pe fanii olteni. De asemenea, fostul mijlocaș al oltenilor a mai menționat că legătura sa cu Universitatea Craiova a rămas la fel de puternică și recunoaște că își dorește această confruntare, chiar dacă, pentru 180 de minute, va fi de cealaltă tabără.

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Salut, Ante. Nu știu dacă ai aflat deja, dar ai putea avea șansa de a o întâlni pe Universitatea Craiova, de această dată ca adversar. Dacă Universitatea trece de ML Vitebsk, iar Borac de Levski Sofia, vă veți înfrunta în turul doi preliminar. Cum ai privi un astfel de moment? Ți-ai dori să se întâmple?

– Da, am văzut tragerea la sorți și posibilitatea de a juca împotriva Craiovei în turul al doilea, dacă ambele echipe trec de primul adversar. Bineînțeles că mi-ar plăcea să îi întâlnim în turul următor. Cred că toată lumea din club știe că îmi doresc doar binele Craiovei în fiecare meci… cu excepția celui împotriva noastră, dacă se va juca. (râde)

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Ai marcat pentru Universitatea Craiova în cupele europene, inclusiv acel gol spectaculos din lovitură liberă împotriva lui Hapoel Be’er Sheva. Cum privești acum acel moment?

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– Îmi amintesc și acum acel moment și cât de aproape am fost să ajungem în grupele competiției europene după atât de mult timp. Din păcate, nu a fost să fie, după loviturile de departajare.

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„Vulcanul” Oblemenco. Ce își amintește Ante Roguljic din perioada petrecută la Universitatea Craiova

Care este cea mai puternică amintire pe care o păstrezi din perioada petrecută la Universitatea Craiova?

– Am fost mereu recunoscător pentru tot ce am trăit acolo. Am simțit dragostea fanilor încă din primul meu meci, de la debutul pe „Ion Oblemenco”. Dar dacă ar fi să aleg un singur moment, atunci aș spune meciul din play-off cu CFR Cluj, când am marcat în ultimul minut, iar stadionul a explodat!

Dacă acest meci cu Universitatea Craiova va avea loc, cât de special ar fi pentru tine să te reîntorci pe stadionul „Ion Oblemenco”?

– Dacă se va întâmpla, singurul lucru pe care îl pot spune este că abia aștept să joc din nou acolo și să îi revăd pe toți oamenii de acolo.

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Cum ai descrie atmosfera de la Universitatea Craiova, de pe „Oblemenco“ și ce te-a impresionat cel mai mult la suporteri?

– Vulcanul! Este un stadion extraordinar, iar . Ei fac fotbalul și mai frumos.