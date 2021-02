Ante Vukusic a vorbit despre relația cu Gigi Becali: „De asta am ratat ultimul meci”

Propus de Mihai Stoica la FCSB pentru a-l înlocui pe Sergiu Buș, croatul Ante Vukusic nu a fost în lotul care s-a deplasat la Mediaș pentru partida cu FC Hermannstadt din etapa 23 a Ligii 1.

Absența atacantului din lotul lui Toni Petrea a dat naștere speculațiilor și s-a discutat chiar despre posibilitatea ca Gigi Becali să fi decis deja să renunțe la vârful de 29 de ani.

Vukusic a clarificat situația în presa din Croația și a declarat că motivul absenței sale din partida cu sibienii lui Liviu Ciobotariu a fost reprezentat de o accidentare la mușchii aductori.

Ante Vukusic a vorbit despre relația cu Gigi Becali: „Nu am avut nicio problemă”

FCSB a fost învinsă de FC Hermannstadt cu 1-0, la capătul unui meci slab făcut de liderul Ligii 1. Pe lângă arbitrajul contestat de oaspeții de la Mediaș, a cântărit mult și lipsa eficienței din atac.

O cauză ar putea fi reprezentată și de absența unui vârf clasic din echipă. Croatul Ante Vukusic a fost adus în această iarnă la FCSB, după ce s-a despărțit de Olimpija Ljubljana, din Slovenia, însă nu a reușit să marcheze până acum.

Mai mult decât atât, el nici nu a jucat la ultima partidă a roș-albaștrilor, iar suporterii s-au gândit că Gigi Becali a pus deja tunurile pe croat și a decis să renunțe la el. Atacantul susține că nu este vorba despre așa ceva.

„Sunt doar niște minciuni. Am o accidentare la aductori și de asta am ratat ultimul meci, cu Hermannstadt. Nu am avut nicio problemă sau discuție în contradictoriu cu Gigi Becali”, a spus Vukusic pentru SportKlub.Hr.

Croatul a adunat deja trei apariții în tricoul echipei clasate pe locul 1 în prima divizie a României și cel mai aproape de gol a fost în derby-ul din campionat cu Dinamo, atunci când a trimis în bară pe finalul partidei.

El a mai jucat în partidele din Liga 1 cu Academica Clinceni, atunci când a evoluat timp de o repriză, și cu Dinamo, în Cupa României. Vukusic a fost introdus atunci în teren pentru ultimele 25 de minute, dar nu a reușit să își ajute echipa să evite eliminarea.

