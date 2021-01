Ante Vukusic, adus în România de impresarul unui fost fotbalist de la FCSB

Ante Vukusic este jucătorul pe care Gigi Becali vrea să-l aducă la FCSB şi pentru care MM Stoica a garantat. Formaţia “roş-albastră” a dat lovitura prin transferul lui Dennis Man la Parma, mutare care a devenit cea mai scumpă din istoria Ligii 1, iar patronul echipei a anunţat întăriri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După plecarea lui Sergiu Buş în Coreea de Sud, Gigi Becali a dezvăluit pentru FANATIK informaţiile pe care le avea despre “noul număr 9 al echipei”. FCSB vrea să-l transfere pe Ante Vukusic, jucător liber de contract după ce s-a despărţit de NK Olimpija Ljubljana.

Ante Vukusic este impresariat de compania FSB, aceeaşi care îl are sub contract şi pe Adnan Aganovic, fost jucător la FCSB în perioada 2016-2017. De altfel, cei doi ar fi putut să fie colegi la Sepsi Sfântu Gheorghe, însă fotbalistul a fost deturnat de FCSB. În plus, pe lista jucătorilor impresariaţi de FSB se află şi Petrişor Petrescu de la Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ante Vukusic, la un pas de Sepsi Sfântu Gheorghe. Acum se pregăteşte de FCSB

MM Stoica a fost cel care a insistat pentru aducerea lui Ante Vukusic la FCSB, lucru dezvăluit de Gigi Becali pentru FANATIK. Chiar dacă a făcut o afecere profitabilă prin transferul lui Dennis Man la Parma, patronul formaţiei “roş-albastre” a susţinut că fotbalistul vine liber de contract.

“Meme Stoica s-a ocupat de tot, el l-a propus, el a garantat pentru el. Mi-a spus că e valoros, dar nu cunosc mai multe. E treaba lui Meme. Mai știu că vine liber de contract, că doar nu stau să dau bani acum pe jucători. Cam asta e cu noul număr 9”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

În momentul când FCSB a intrat pe fir, Ante Vukusic se pregătea să ajungă la Sfântu Gheorghe şi să fie prezentat drept noul jucător al lui Sepsi.

“Vukusic era în vederile noastre de ceva timp. L-am analizat bine. Ne-a fost propus, ne-am înțeles pentru transferul său pe un an jumătate, cu prelungirea pe încă un sezon. Voiam să-l prezentăm miercuri la prânz. Din păcate, am fost înștiințați ca nu mai vine, am văzut ca a ales FCSB în ultimul moment”, a spus Cornel Şfaiţer pentru gsp.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost cel mai bun marcator al Sloveniei în sezonoul 2019-2020

Ante Vukusic a devenit jucător liber de contract în ianuarie 2021, după ce s-a despărţit de NK Olimpija Ljubljana. Golgeter al primei ligi din Slovenia în sezonul 2019-2020, cu 26 de reuşite în 35 de meciuri, fotbalistul de 29 de ani a susţinut că a primit multe oferte în iarnă şi a dezvăluit ce îşi doreşte pentru viitor.

“De când mi-am terminat contractul cu Olimpija, foarte multe persoane m-au sunat, inclusiv din Serbia. Toţi m-au întrebat care este situaţia mea şi ce îmi doresc. Tuturor le-am spus acelaşi lucru, că sunt liber de contract şi vreau să aleg o echipă unde să joc un rol important”, spunea Ante Vukusic pentru 24sata.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT