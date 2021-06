Ante Vukusic dă de pământ cu Gigi Becali: ”Trebuie să asculți ce zice patronul”

De altfel, situația croatului a fost una ingrată de la început, FANATIK anunțând în exclusivitate că de la început și i-a spus lui MM Stoica că nu va juca mai mult de treri meciuri.

, Vukusic nu a fost folosit decât în șase partide, cinci în campionat și una în Cupă, nereușind să-și treacă vreodată numele pe lista marcatorilor.

Gigi Becali, făcut praf de Ante Vukusic

Căzut în dizgrația patronului, Ante Vukusic a explodat la adresa lui Gigi Becali despre care spune că dă indicații prin telefon în timpul meciului unui om aflat pe banca tehnică. Croatul a fost surprins de faptul că jucătorii i-au spus din prima zi că va avea probleme cu omul de afaceri.

”A existat ceva cu Sepsi, dar am spus că mă voi gândi. Între timp m-a sunat directorul Stelei și mi-a spus că mă cunoaște de când am jucat la Hajduk și că are nevoie de un atacant. Mi-a garantat că voi juca, dar că trebuie să fiu pregătit. Nu eram 100% din punct de vedere fizic, dar el mi-a spus că mă va aștepta.

Am semnat contractul, iar a doua zi, la antrenament, toți colegii m-au întrebat dacă știu unde am venit. Mi-au zis ‘Dacă nu marchezi la primul joc, atunci ești terminat imediat’. Am crezut că glumesc, dar s-a dovedit că aveau dreptate”, a declarat Vukusic pentru .

Croatul crede că CFR Cluj a câștigat titlul datorită experienței

”Am jucat în primul meci după o săptămână, cu Dinamo. La final, reporterul m-a întrebat dacă mă aștept ca Becali să mă scoată din echipă pentru că nu am marcat. A fost ciudat, dar s-a dovedit că avea dreptate.

Becali îi ierta doar pe cei tineri pentru că credea că poate lua bani ei. Nu puteam crede că un om poate decide prin telefon cine intră pe teren. Am jucat cu CFR Cluj în Supercupă, iar la pauză a decis să scoată cinci jucători ca să bage cinci tineri. O face prin telefon, are un om pe bancă.

Becali aduce jucători tineri pentru că așa crede că va avea rezultate, dar CFR a câștigat titlul pentru că au un antrenor potrivit. Până la urmă, Becali a zis că-l interesează doar banii și profitul”, a continuat croatul.

Vukusic, vești proaste pentru Stipe Vucur

”Nu am vorbit niciodată cu el. Am înțeles că nu vorbește engleză. L-am întrebat pe antrenor și mi-a zis ‘Știi cum funcționează, trebuie să asculți ce zice patronul’. Mi-au spus că e mai bine să tac din gură și să nu mă cert cu el.

Niciun antrenor serios nu vrea să meargă acolo din cauza lui. Am vorbit cu Debeljuh, un atacant croat care joacă la CFR Cluj. Mi-a zis că a fost sunat de Steaua, dar nu a vrut să se ducă acolo pentru că știe ce se întâmplă”, a mai spus Ante Vukusic.

În încheiere, atacantul croat a vorbit despre transferul conaționalului său Stipe Vucur la FCSB: ”Becali a spus că vrea să aducă doi fundași pentru a nu mai primi goluri cu capul. Doamne, ferește ca un jucător să marcheze un gol de lângă Stipe. O să fie dat afară imediat”.