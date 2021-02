Ante Vukusic, luat peste picior după Dinamo – FCSB 0-1: ”Te duci de unde ai venit”

Fostul internațional Basarab Panduru l-a luat peste picior pe atacantul Ante Vukusic după derby-ul Dinamo – FCSB 0-1, în care croatul a intrat pe final de meci și a lovit bara la o fază în care a scăpta singur cu portarul Mihai Eșanu.

Fotbalistul adus recent de roș-albaștri a prins ultimul sfert de oră din derby și, pe lângă ocazia mare, a provocat eliminarea lui Steliano Filip.

Croatul a devenit primul atacant străin din ultimii zece ani care debutează pentru FCSB chiar într-un meci cu marea rivală.

Basarab Panduru l-a ironizat pe Ante Vukusic după Dinamo – FCSB 0-1

La finalul întâlnirii Dinamo – FCSB 0-1, Ante Vukusic a declarat că nu este preocupat de faptul că nu a reușit să marcheze la debut și crede că cel mai important lucru este victoria. El a mărturisit că se consideră un jucător de calitate și a anunțat că vor veni și golurile.

Afirmațiile sale au fost comentate de Basarab Panduru, care i-a transmis croatului că dacă nu va veni mai repede cu golurile va avea soarta ultimilor atacanți de la FCSB, Adrian petre și Sergiu Buș, care au plecat foarte repede de la echipă.

”Nu-l interesează să dea gol, zice no preocupare, no preocupare. După 3-4 meciuri să vezi cum te duci de unde ai venit, dacă no preocupare prea mult. Că aici nici pe patron nu-l preocupă prea mult dacă stai sau nu. Dacă dai goluri sau nu…

Cred că e important să dai goluri că dacă nu te duci unde s-au dus şi celelalte vârfuri din ultimul timp. E curios cazul lui. Într-un an dă mai multe goluri decât în toată cariera. Al doilea lucru curios. Trebuie să te duci la Sepsi şi deodată vii la FCSB. Ori eşti bun de FCSB, ori eşti bun de Sepsi?”, a spus Panduru la Telekom Sport.

Ante Vukusic, în vârstă de 29 de ani, a fost cel mai bun marcator al primei ligi din Slovenia în sezonul trecut, cu 26 de goluri marcate în 35 de meciuri, însă în sezonul actual a evoluat în doar 10 partide marcând un singur gol.

FANATIK a prezentat în detaliu povestea de viață absolut uluitoare a croatului care a venit să dea goluri pentru liderul Ligii 1. După un accident auto, Vukusic a jucat timp de cinci fără un plămân şi a aflat despre problemele medicale abia după transferul în Rusia.

