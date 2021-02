Ante Vukusic, optimist la debutul pentru FCSB: „Sunt un jucător de calitate. Vreau să iau titlul!”

Ante Vukusic, atacantul central croat transferat de FCSB, s-a declarat optimist la debutul pentru FCSB proodus chiar în marele derby cu Dinamo. Fotbalistul a declarat că este pregătit să se ridice la nivelul echipei, considerându-se un jucător de valoare.

FCSB a învins-o pe Dinamo în derby-ul Ligii 1, cu scorul de 1-0, singurul gol al partidei fiind marcat de Florin Tănase în minutul 8, după un șut plasat din marginea careului.

Deși a intrat pe teren în minutul 76, Ante Vukusic a fost activ, provocând eliminarea lui Steliano Filip irosind o ocazie imensă de gol în minutul 85, atunci când șutul său a nimerit bara.

Ante Vukusic, optimist la debutul pentru FCSB: “Nu simt presiune, sunt un jucător de calitate”

Ante Vukusic a stabilit o premieră prin prezența sa în Derby de Romînia și se arată încrezător în forțele proprii odată cu debutul la FCSB, având o prestație bună în cele 15 minute petrecute pe teren în partida cu Dinamo. Croatul speră ca în acest sezon să cucerească titlul alături de noua sa formație: “Mulțumesc staff-ului, colegilor mei care m-au primit extraordinar și fanilor care ne-au condus spre meci extraordinar.

Am două luni și jumătate de când nu am mai jucat un meci, m-am simțit bine și sunt cu gândul la următorul meci. Am fost la câțiva centimetri să dau gol, dar important e că am obținut trei puncte și o să vină și golul în curând. Nu simt nicio presiune, sunt un jucător de calitate și voi da totul pentru echipă și pentru fani.

Așa cum am spus când am venit la club, nu am reușit să iau titlul când am fost la Olimpija Ljubljana, dar sper să o fac acum cu FCSB. Vreau să dau gol, sunt atacant, sper să dau gol la meciul următor”, a declarat Ante Vukusic.

Basarab Panduru, avertisment pentru Vukusic

Basarab Panduru cunoaște că la FCSB nu se îngăduie timp prea mult pentru acomodare și i-a transmis un avertisment jucătorului croat: “Mi-a plăcut Vukusic, trage la colțul lung. Nu e preocupat să dea gol, ”No preocupare, no preocupare”, dar după 3-4 meciuri ești pe bancă că patronul nu are răbdare”, a declarat Basarab Panduru.

Ante Vukusic, în vârstă de 29 de ani, a fost cel mai bun marcator al primei ligi din Slovenia în sezonul trecut, cu 26 de goluri marcate în 35 de meciuri, însă în sezonul actual a evoluat în doar 10 partide marcând un singur gol.

Croatul a fost transferat de FCSB pentru a suplini plecarea lui Sergiu Buș, acesta venind de la Olimpija Ljubljana. În toată cariera sa a marcat 85 de goluri în 265 de partide în care a evoluat.

