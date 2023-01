Antecedentele penale ale lui Victor Pițurcă. De ce a fost închis înainte de 1989 și implicarea în dosarul ”Valiza”

Pițurcă a fost audiat, în noaptea de duminică spre luni, de procurorii anticorupție din București într-un dosar care are legătură cu achiziția de măşti anti-COVID pentru Ministerul Apărării Naționale, în perioada pandemiei. Apoi, .

Ce antecedente penale a mai avut Victor Pițurcă

Victor Pițurcă nu este la prima abatere, el mai având antecedente penale și chiar ajungând la închisoare pentru scurt timp înainte de 1989. Doar că toate acele episoade au avut legătură cu fotbalul sau cu jocurile de noroc.

Înainte de Revoluție, pe vremea când era jucător de fotbal, Pițurcă a fost închis pentru că a refuzat să predea Miliției o sumă foarte mare de bani pe care o primise pentru a juca la Târgu Jiu, înainte de a fi transferat ”cu forța” la Scornicești.

El a fost arestat câteva luni mai târziu după plecarea la Scornicești când a fost prins la Târgu Jiu jucând jocuri de noroc, care erau interzise pe vremea comunismului. ”Am mers la Miliție atunci și oamenii mi-au zis: ‘Ne dai banii sau te condamnăm?’. Le-am zis: ‘Nu vă dau niciun ban, băi fraților! Condamnați-mă!’

Până la urmă, ce făcusem? Am fost pur și simplu arestați că au zis unii că am jucat, dar ei n-au prins pe nimeni! N-a fost flagrant, doar s-a întâmplat. Eu mi-am dus crucea până la capăt. Am făcut două luni și ceva de detenție. Din șase luni!”, a povestit Pițurcă în urmă cu ceva timp, la emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu” de la .

Condamnare cu suspendare pentru mărturie mincinoasă în dosarul ”Valiza”

Recunoscut ca fiind un împătimit al jocurilor de noroc, Victor Pițurcă a fost prins în 2002 în timp ce trișa la un joc de poker într-un cazinou din București. El folosea o cameră minusculă ascunsă într-un pachet de țigări prin care complicii săi vedeau toate cărțile de la masă și o cască prin care acoliții săi îi transmiteau dacă să continue jocul sau să se arunce.

Un al treilea caz în care a fost implicat a fost celebrul dosar ”Valiza” din 2013, care i-a adus lui Gigi Becali o candamnare la trei ani de închisoare cu executare pentru că promisese 1,7 milioane de euro jucătorilor de la Universitatea Cluj pentru ca aceștia să o încurce pe CFR Cluj.

Atunci, fostul selecționer al naționalei României a primit o condamnare de un an cu suspendare, fiind găsit vinovat pentru mărturie mincinoasă. Pițurcă a susținut că banii lui Gigi Becali nu erau pentru premierea fotbaliștilor de la U Cluj, ci pentru achiziționarea unui teren în Cluj-Napoca.

În cazul arestării de acum, Victor Pițurcă este acuzat de procurorii anticorupție că și-ar fi folosit influența pe care o avea în cadrul CSA Steaua pentru ca MApN să atribuie un contract de achiziție de măști în timpul pandemiei, , firmei fiului său.