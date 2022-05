Antena 1 a anunțat când începe emisiunea Stand-up Revolution, după ce a fost scoasă din grilă. Reacția lui Teo, unul dintre jurați

Antena 1 a anunțat data oficială a relansării show-ului Stand-up Revolution. Astfel că emisiunea, a cărei echipă este formată din Teo, Vio, Costel și Dan Badea, urmează să intre pe post pe data de 29 mai. Premiera a fost anunțată inițial în luna februarie, însă, cu doar zile înainte, producția a fost scoasă din grila de programe și înlocuită cu un film.

Stand-up Revolution, emisiunea dedicată iubitorilor de stand-up, va avea premiera pe data de 29 mai 2022. Este, de fapt, vorba de o relansare. Mai mult, a fost creat și un site special, , unde telespectatorii pot vedea în exclusivitate imagini din timpul concursului.

Inițial, Antena 1 a anunțat că show-ul intră pe post pe 16 februarie, însă cu mai puțin de două zile înainte, și înlocuită cu filmul Prințul Persiei.

La momentul respectiv, postul de televiziune nu a oferit nicio explicație. A șters de pe rețelele sociale anunțul premierei și a lăsat lucrurile în aer. Mai mult, nici jurații, Teo, Vio și Costel, nu au fost anunțați de motivul acestei schimbări.

Claudiu Mihai Teohari, Teo, așa cum îl știe publicul, a mărturisi atunci pe contul său de Facebook că este dezamăgit de televiziune

„Dragii noștri, vă mulțumim că ne-ați urmărit și ați fost lângă noi în acest prim sezon. Am râs, am lăcrimat, ne-am bucurat și ne-am emoționat împreună. Ne-am făcut prieteni noi și am uitat vrăjmășii vechi.

E însă timpul să ne oprim. Sperăm să rămânem în inimile voastre, ale telespect… Ce zic eu, ale PRIETENILOR noștri! Vă iubim”, a declarat comediantul în luna februarie.

După ce a fost anunțată data relansării, Teo s-a rezumat la a distribui anunțul publicat de Antena 1, însoțind postarea cu textul „Doamne ajută”.

Cine sunt Teo, Vio și Costel?

Teo, Vio și Costel formează un trio emblematic în comedie încă din anul 2004 și sunt printre primii stand-up-eri din România. La masa juriului de la Stand-up Revolution li se alătură și Dan Badea. Pe el, publicul îl cunoaște deja de la iUmor.

De asemenea, Claudiu Mihai Teohari, Constantin Bojog și Viorel Dragu, pe numele lor complete, găzduiesc pe YouTube podcast-ul Între showuri.