Antena 1 a pierdut lupta cu ProTV şi pe perioada Mondialului! Cum arată audienţele de pe luna iunie

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic este difuzat pe Antena 1. ProTV a pierdut lupta cu rivala Antena 1, în condițiile în care drepturile de televizare au fost achiziționate pentru o sumă imensă: 20 de milioane de euro. Deși a câștigat public odată cu turneul final de pe continentul american, postul deținut de Intact Media Group nu a reușit să devanseze compania din Pache Protopopescu.

Antena 1 a pierdut lupta cu ProTV şi pe perioada Mondialului

Vara este, prin tradiție, o perioadă mai slabă pentru canalele TV, fiind sezonul în care publicul telespectator pleacă în vacanță. Luna iunie deschide acest trend, aducând o scădere vizibilă a audiențelor în prime-time. Este bine știut faptul că cele mai urmărite posturi TV din România sunt ProTV și Antena 1, lupta pentru public fiind una constantă.

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Antena 1 a cunoscut în luna iunie un câștig în mediul urban și pe publicul comercial, însă Pro TV a avut, și de această dată, mai multe persoane în fața micilor ecrane. Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic a început pe 11 iunie, astfel că aceasta ar putea fi o explicație pentru care , în condițiile în care compania din Pache Protopopescu a profitat de cele 11 zile de la începutul lunii, fără turneul final difuzat de Intact Media Group.

Televiziunile de sport, cădere liberă în luna iunie

Cum toată lumea a fost cu gândul la Campionatul Mondial, meciurile fiind difuzate pe Antena 1, televiziunile de sport au cunoscut o cădere liberă în luna iunie. Dacă în mai Digi Sport 1 se afla pe locul 5 în topul audiențelor din prime-time, în iunie postul a coborât până pe poziția 20 la nivel național. În aceeași situație s-a aflat și Prima Sport.

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Ce audiențe au avut ProTV și Antena 1

La nivel național, Pro TV a rămas lider, cu o medie de aproximativ 920.000 de telespectatori în prime-time. Cota de piață a postului este în creștere, de la 17,7% în luna precedentă, la 18,5%. De cealaltă parte, Antena 1, canal aflat pe locul doi, a înregistrat o medie de 770.000 de privitori în același interval orar. Cota de piață este, și în acest caz, în creștere. Cel mai probabil,

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În mediul urban, Pro TV rămâne lider, cu o medie de 511.000 de persoane de la oraș în fața micilor ecrane. Totuși, Antena 1 a fost singura dintre marile posturi generaliste care a înregistrat o creștere în această lună, reușind să reducă dramatic distanța față de lider. Postul deținut de Intact s-a aflat la doar un pas în spate, adunând un public de 501.300 de telespectatori.

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Segmentul comercial în prime-time a adus creșteri de audiență în luna iunie atât pentru Pro TV, cât și pentru Antena 1. Pro TV își păstrează poziția de lider, înregistrând o medie de 225.000 de telespectatori, însă rivalul de la Antena 1 se află la o distanță extrem de mică în spate, acesta înregistrând 211.500 de privitori.

Clasamentul audiențelor la nivel național pe lunile mai și iunie, conform Kantar Media, arată astfel: