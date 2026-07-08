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Antena 1 a pierdut lupta cu ProTV şi pe perioada Mondialului! Cum arată audienţele de pe luna iunie

Antena 1 nu a reușit să câștige lupta cu ProTV nici pe perioada Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic. Cum arată, de fapt, audiențele de pe luna iunie 2026.
FANATIK
08.07.2026 | 14:30
Antena 1 a pierdut lupta cu ProTV si pe perioada Mondialului Cum arata audientele de pe luna iunie
SPECIAL FANATIK
Antena 1 a pierdut lupta cu ProTV şi pe perioada Mondialului! Cum arată audienţele de pe luna iunie. Foto: Colaj Fanatik
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic este difuzat pe Antena 1. ProTV a pierdut lupta cu rivala Antena 1, în condițiile în care drepturile de televizare au fost achiziționate pentru o sumă imensă: 20 de milioane de euro. Deși a câștigat public odată cu turneul final de pe continentul american, postul deținut de Intact Media Group nu a reușit să devanseze compania din Pache Protopopescu.

Antena 1 a pierdut lupta cu ProTV şi pe perioada Mondialului

Vara este, prin tradiție, o perioadă mai slabă pentru canalele TV, fiind sezonul în care publicul telespectator pleacă în vacanță. Luna iunie deschide acest trend, aducând o scădere vizibilă a audiențelor în prime-time. Este bine știut faptul că cele mai urmărite posturi TV din România sunt ProTV și Antena 1, lupta pentru public fiind una constantă.

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Antena 1 a cunoscut în luna iunie un câștig în mediul urban și pe publicul comercial, însă Pro TV a avut, și de această dată, mai multe persoane în fața micilor ecrane. Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic a început pe 11 iunie, astfel că aceasta ar putea fi o explicație pentru care Antena 1 nu a ocupat prima poziție în ierarhie, în condițiile în care compania din Pache Protopopescu a profitat de cele 11 zile de la începutul lunii, fără turneul final difuzat de Intact Media Group.

Televiziunile de sport, cădere liberă în luna iunie

Cum toată lumea a fost cu gândul la Campionatul Mondial, meciurile fiind difuzate pe Antena 1, televiziunile de sport au cunoscut o cădere liberă în luna iunie. Dacă în mai Digi Sport 1 se afla pe locul 5 în topul audiențelor din prime-time, în iunie postul a coborât până pe poziția 20 la nivel național. În aceeași situație s-a aflat și Prima Sport.

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Ce audiențe au avut ProTV și Antena 1

La nivel național, Pro TV a rămas lider, cu o medie de aproximativ 920.000 de telespectatori în prime-time. Cota de piață a postului este în creștere, de la 17,7% în luna precedentă, la 18,5%. De cealaltă parte, Antena 1, canal aflat pe locul doi, a înregistrat o medie de 770.000 de privitori în același interval orar. Cota de piață este, și în acest caz, în creștere. Cel mai probabil, Antena 1 va compensa în luna iulie, când se dispută fazele eliminatorii de la CM 2026.

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În mediul urban, Pro TV rămâne lider, cu o medie de 511.000 de persoane de la oraș în fața micilor ecrane. Totuși, Antena 1 a fost singura dintre marile posturi generaliste care a înregistrat o creștere în această lună, reușind să reducă dramatic distanța față de lider. Postul deținut de Intact s-a aflat la doar un pas în spate, adunând un public de 501.300 de telespectatori.

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Segmentul comercial în prime-time a adus creșteri de audiență în luna iunie atât pentru Pro TV, cât și pentru Antena 1. Pro TV își păstrează poziția de lider, înregistrând o medie de 225.000 de telespectatori, însă rivalul de la Antena 1 se află la o distanță extrem de mică în spate, acesta înregistrând 211.500 de privitori.

Clasamentul audiențelor la nivel național pe lunile mai și iunie, conform Kantar Media, arată astfel:

Poz. Mai 2026: Post TV (Mii, Rtg%) Iunie 2026: Post TV (Mii, Rtg%)
1 Pro TV (959.66, 5.51) Pro TV (919.66, 5.28)
2 Antena 1 (776.23, 4.45) Antena 1 (769.36, 4.41)
3 Kanal D (611.94, 3.51) Kanal D (530.89, 3.05)
4 Romania TV (280.29, 1.61) Romania TV (300.85, 1.73)
5 DigiSport 1 (267.84, 1.54) Antena 3 CNN (201.67, 1.16)
6 Antena 3 CNN (175.83, 1.01) Antena Stars (187.23, 1.07)
7 Antena Stars (169.47, 0.97) Happy Channel (167.74, 0.96)
8 Happy Channel (165.65, 0.95) Realitatea Plus (149.69, 0.86)
9 Realitatea Plus (162.55, 0.93) Digi 24 (102.71, 0.59)
10 Film Cafe (104.59, 0.6) Pro Cinema (84.86, 0.49)
11 Digi 24 (91.87, 0.53) Film Cafe (79.32, 0.46)
12 Pro Cinema (80.77, 0.46) TVR 2 (70.34, 0.4)
13 Prima Sport 1 (77.54, 0.44) Prima TV (68.91, 0.4)
14 TVR 2 (75.54, 0.43) AMC (65.85, 0.38)
15 AMC (75.52, 0.43) Kanal D2 (58.53, 0.34)
16 TVR 1 (65.69, 0.38) B1TV (57.26, 0.33)
17 Cinemaraton (61.85, 0.35) National TV (56.54, 0.32)
18 Kanal D2 (59.81, 0.34) Acasa (56.41, 0.32)
19 Prima TV (58.66, 0.34) AXN (56.05, 0.32)
20 AXN (56.76, 0.33) DigiSport 1 (52.41, 0.3)
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