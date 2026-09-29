Antena 1 a plătit fiecare gol al bosniacilor cu 100.000 de euro! Sumele uluitoare pentru meciul României

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Antena 1 a făcut un efort financiar pentru al doilea meci al României, cu Bosnia, din grupa Ligii Națiunilor. Pentru a transmite partida, la care se adaugă și costurile de producție, trustul condus de familia Voiculescu a cheltuit 400.000 de euro.

400.000 de euro a costat-o pe Antena 1 meciul România – Bosnia 2-4

De data aceasta, Antena 1 nu și-a mai împărțit meciurile echipei naționale cu Prima TV, cum s-a întâmplat în preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026. Trustul fondat de Dan Voiculescu a avut monopol pe partidele României, iar jocurile cu Suedia, 1-2, și Bosnia, 2-4, au fost transmise pe Antena 1 și Antena Play.

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Pentru partida de la București, disputată pe Arena Națională fără spectatori, din cauza sancțiunii dictate de UEFA de la meciul cu Kosovo, Antena 1 a cheltuit o sumă impresionantă. Din informațiile obținute de FANATIK, costul la care s-a ridicat transmiterea meciului, la care se adaugă drepturile TV și producția, ajunge la 400.000 de euro. Cam 100.000 de euro pentru .

Antena 1, lider de audiență cu meciul România – Bosnia 2-4

La prima vedere, efortul financiar făcut de Antena 1 pare să fi fost răsplătit. Asta pentru că partida elevilor lui Gică Hagi a fost principala atracție a românilor. Potrivit , postul din trustul Intact a a avut o medie de peste 1,5 milioane de telespectatori pe minut, la nivel național.

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. Față de PRO TV, principalul rival, a avut cifre duble. Mai mult, stația a avut o cotă de piață de 30%, ceea ce înseamnă că trei din 10 telespectatori urmăreau meciul României cu Bosnia. În orașe, cifrele au fost și mai bune pentru Antena 1. Cu o cotă de piață de 32,8, partida a fost urmărită în medie de 940.000 de telespectatori/minut.

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Antena 1 a câștigat și pe ambele publicuri comerciale ale PRO TV, cele pe care se vinde publicitatea anul acesta și anul viitor, conform sursei citate anterior. Pe targetul 21 – 54 Naţional ABCD, Antena a avut 568.000 de telespectatori (9,1 rtg şi 35,8 share), în timp ce PRO TV a înregistrat 287.000 de telespectatori (4,6 rtg şi 18,1 share).

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Audiențele TV de luni, 28 septembrie, de pe intervalul meciului România – Bosnia 2-4

Antena 1 – 1.510.000 (8,7 rtg, 30 share) PRO TV – 660.000 (3,8 rtg, 13,1 share) Kanal D – 473.000 Antena 3 CNN – 231.000 România TV – 199.000 Happy Channel – 163.000 Antena Stars – 152.000 Digi Sport 1 – 94.000 Realitatea Plus – 91.000 B1 TV – 71.000

România, audiențe record și fără Gică Hagi?

Un factor important pentru care meciul României cu Bosnia a stârnit un interes atât de mare a reprezentat poziția lui Gică Hagi ca selecționer. Doar că, la finalul meciului, fostul căpitan al „Generației de Aur” a ținut să precizeze că proiectul de reconstrucție al fotbalului românesc nu trebuie să continue neapărat cu el, lăsând un mare semn de întrebare cu privire la viitorul său pe banca tehnică.

„Cu mine, fără mine, nu mai contează. Să ne ducem sus. Nu există altă cale. Nu putem accepta rezultatul acesta, niciodată. Atunci chiar e dureros. Trebuie reflectat din toate punctele de vedere, începând cu Piața Victoriei. Trebuie să facem ceva pentru România. Lucrăm toți pentru România, nu pentru unul sau pentru celălalt.

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Cu mine, fără mine, trebuie să ajungem departe. Cum ai auzit, România trebuie să se ducă sus, să facă țara fericită, să facă calificări, să se ducă la nivel foarte bun.

(n.r. Înseamnă că se poate să plecați?) Lasă-mă să dorm o noapte, te rog frumos. Hai să nu ne ducem departe, să nu speculăm. Nu vreau să vorbesc la cald. Vorbim mâine, ne auzim oricum, vedem ce se întâmplă”, .