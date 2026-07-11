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Antena 1 a spulberat concurenţa cu Spania – Belgia! Câţi români au urmărit partida

Meciul dintre Spania și Belgia a fost unul dintre cele mai urmărite de la această ediție de Campionat Mondial. Antena 1 și-a spulberat din nou concurența
Ciprian Păvăleanu
11.07.2026 | 10:34
Antena 1 a spulberat concurenta cu Spania Belgia Cati romani au urmarit partida
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Câți români s-au uitat în „minutul de aur” la Spania - Belgia. Foto: Hepta.ro
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Spania – Belgia 2-1 a fost unul dintre cele mai urmărite meciuri de la această ediție de Campionat Mondial. Fiind programat la o oră foarte bună, mai exact 22:00, partida de la Los Angeles a stârnit foarte mare interes în România, unde foarte mulți oameni au privit meciul din fața televizoarelor.

Spania – Belgia 2-1, lider de audiență. Câți români au privit partida la TV

Spania – Belgia 2-1 a fost cel de-al doilea meci din sferturile de finală, după ce Franța deja își asigurase un loc în semifinale împotriva Marocului. Partida de la Los Angeles a fost transmisă în direct între orele 22:01 și 23:50, pe Antena 1 și Antena Play, și a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu 51.2% cotă de piață și 12.3 puncte de rating. Pe locul secund s-a clasat Pro TV, cu 13.2% cotă de piață și 3.2 puncte de rating, date înregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani.

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Ordinea se păstrează și în mediul urban, unde Antena 1 a înregistrat 43.3% cotă de piață și 12.8 puncte de rating, în timp ce Pro TV a avut 10.7% cotă de piață și 3.2 puncte de rating. La nivelul întregii țări, postul a înregistrat 37% cotă de piață și 11.1 puncte de rating, iar în minutul de aur, care a fost la 23:51, aproximativ 2.2 milioane de telespectatori urmăreau partida dintre Spania și Belgia. Acest număr este mai mare decât cel înregistrat la Argentina – Egipt 3-2 (2.1 milioane de telespectatori), însă mai mic decât cel de la Portugalia – Spania 0-1 (2.5 milioane de telespectatori).

Urmează o noapte albă la Antena 1

Ziua de 12 iulie vine cu celelalte două meciuri din faza sferturilor de finală, după ce Franța și Spania au devenit primele echipe care și-au asigurat locul în semifinale și care se vor duela pentru un loc în actul final. Partidele rămase sunt extrem de interesante, iar prima dintre ele aduce față în față două dintre cele mai puternice naționale de la acest turneu final.

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De la ora 00:00, Norvegia și Anglia dau război pe teren. Haaland și Harry Kane, doi dintre golgheterii acestei ediții, se luptă pentru un loc în semifinale, unde ar putea da peste campioana mondială en-titre, Argentina, care va întâlni de la ora 04:00 Elveția.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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