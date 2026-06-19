Antena 1 a stabilit un nou record de audiență! Câți români s-au uitat la 4 dimineața la meciul de la Campionatul Mondial

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Runda a doua din faza grupelor a început, iar audiențele Antenei 1 cresc din ce în ce mai mult. Meciul vedetă al zilei de 18 iunie a fost Elveția – Bosnia, finalizat cu victoria elevilor lui Murat Yakin cu 4-1. Pe parcursul acestei partide, diferențele de audiență între lider și urmăritoare au fost uriașe.

Antena 1, lider de audiență și în ziua a opta. Elveția – Bosnia, urmărit de 1,2 milioane de români în „minutul de aur”

În intervalul confruntării grupei B, dintre Elveția și Bosnia, Antena 1 s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul targetului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 6.2 puncte de rating şi 31% cotă de piață, urmat de Pro TV cu 3.8 puncte de rating şi 19.3% cota de piață.

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Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului din mediul urban, unde programul a înregistrat 8.2 puncte de rating și 25% cota de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 3.9 puncte de rating și 14.1% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a înregistrat 6.6 puncte de rating și 25.2% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 3.3 puncte de rating și 12.9% cota de piaţă. În minutul de aur, înregistrat la 22:47, aproape 1.2 milioane de telespectatori urmăreau confruntarea de la Antena 1.

Şi partida disputată între Ghana și Panama, din grupa L, a fost prima opţiune de vizionare, având 33.3% cota de piaţă. Interesant este că partida dintre , , a avut parte de foarte mulți privitori, semn că Campionatul Mondial este în plină ascensiune.

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Ziua a opta se anunță cel puțin la fel de interesantă

După ce ziua a început cu Canada – Qatar, scor 6-0, a continuat cu Mexic – Coreea de Sud, meci în gazdele au reușit să se impună la limită. Vineri, 19 iunie, mai este programat duelul dintre SUA și Australia, partida fiind programată de la ora 22:00.