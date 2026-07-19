Antena 1 câştigă o avere din publicitate la finala Cupei Mondiale! Cât costă un spot de 20 de secunde în pauza de hidratare

ADVERTISEMENT

Finala Campionatului Mondial din America . Confruntarea va avea loc de la ora 22:00 pe Metlife Stadium din New York şi aduce faţă în faţă campioanele Europei şi a Americii de Sud.

Antena 1 aşteaptă o audienţă record la finala Cupei Mondiale! Cât costă un spot publicitar de 20 de secunde

Pentru acest meci este aşteptată o audienţă record pe Antena 1, post care transmite competiţia la noi. În ambele semifinale, , aşa cum FANATIK a anunţat, însă încasările de la finală sunt aşteptate să fie la un alt nivel.

ADVERTISEMENT

La acest turneu final au fost monetizate, în premieră, pauzele de hidratare. Iar televiziunile au vândut cu cel mai mare preţ spoturile publicitare pe acest segment. Până la această „inovaţie” controversată, cele mai scumpe reclame erau cele din „Golden break”, pauza de după intonarea imnurilor.

Cum arată grila de preţuri pentru publicitate de la Antena 1 pentru finala Cupei Mondiale:

Înainte de meci: 8462 de euro / 20 de secunde

Golden break (după imnuri): 25.319 euro / 20 de secunde

Pauza de hidratare: 31.648 euro / 20 de secunde

Pauză: 16.813 de euro / 20 de secunde

La final: 8242 de euro / 20 de secunde

Spotul din pauzele de hidratare e cel mai scump: peste 31.000 de euro pentru 20 de secunde de publicitate

Înainte şi după meci, preţurile sunt cele mai mici pentru clipurile publicitare. Antena 1 va încasa 8462 de euro (înainte de meci), respectiv 8242 de euro (la final), pentru fiecare spot publicitar de 20 de secunde.

ADVERTISEMENT

La pauza meciului, preţul este dublu, 16.813 de euro pentru fiecare reclamp. preţurile cresc vertiginost pentru spoturile din timpul meciului. După imnuri, fiecare spot costă 25.319 euro, iar publicitarii plătesc cei mai mulţi bani pentru reclamele din pauza de hidratare: 31.648 de euro.

ADVERTISEMENT

Antena 1, lider absolut de audienţă în meciurile eliminatorii

Antena 1 a fost lider absolut de audienţă la meciurile eliminatorii de la Campionatul Mondial. La semifinala dintre Spania şi Franţa s-au uitat 2.620.000 de români, faţă de 699.000 pe Pro TV, care a fost pe locul 2 în intervalul 22:00 – 00:00, în care a avut loc meciul.

ADVERTISEMENT

Un scor asemănător a fost şi la a doua semifinală de la Cupa Mondială: Argentina – Anglia. 2.617.000 de români s-au uitat pe Antena 1 la meci, în timp ce Pro TV a avut 562.000 de telespectatori, în acest interval. Pentru finala Cupei Mondiale este aşteptat un nou record de audienţă.

31.648 euro costă 20 de secunde de publicitate în pauza de hidratare la finala Cupei Mondiale

2.620.000 de români au văzut semifinala Spania – Franţa 2-0