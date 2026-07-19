Antena 1 câştigă o avere din publicitate la finala Cupei Mondiale! Cât costă un spot de 20 de secunde în pauza de hidratare

Finala Campionatului Mondial din America se dispută între Spania şi Argentina. Confruntarea va avea loc de la ora 22:00 pe Metlife Stadium din New York şi aduce faţă în faţă campioanele Europei şi a Americii de Sud.
Pentru acest meci este aşteptată o audienţă record pe Antena 1, post care transmite competiţia la noi. În ambele semifinale, trustul Intact a făcut bani frumoşi din publicitate, aşa cum FANATIK a anunţat, însă încasările de la finală sunt aşteptate să fie la un alt nivel.
La acest turneu final au fost monetizate, în premieră, pauzele de hidratare. Iar televiziunile au vândut cu cel mai mare preţ spoturile publicitare pe acest segment. Până la această „inovaţie” controversată, cele mai scumpe reclame erau cele din „Golden break”, pauza de după intonarea imnurilor.
Înainte şi după meci, preţurile sunt cele mai mici pentru clipurile publicitare. Antena 1 va încasa 8462 de euro (înainte de meci), respectiv 8242 de euro (la final), pentru fiecare spot publicitar de 20 de secunde.
La pauza meciului, preţul este dublu, 16.813 de euro pentru fiecare reclamp. preţurile cresc vertiginost pentru spoturile din timpul meciului. După imnuri, fiecare spot costă 25.319 euro, iar publicitarii plătesc cei mai mulţi bani pentru reclamele din pauza de hidratare: 31.648 de euro.
Antena 1 a fost lider absolut de audienţă la meciurile eliminatorii de la Campionatul Mondial. La semifinala dintre Spania şi Franţa s-au uitat 2.620.000 de români, faţă de 699.000 pe Pro TV, care a fost pe locul 2 în intervalul 22:00 – 00:00, în care a avut loc meciul.
Un scor asemănător a fost şi la a doua semifinală de la Cupa Mondială: Argentina – Anglia. 2.617.000 de români s-au uitat pe Antena 1 la meci, în timp ce Pro TV a avut 562.000 de telespectatori, în acest interval. Pentru finala Cupei Mondiale este aşteptat un nou record de audienţă.