Antena 1 continuă să fie lider de audiență cu CM 2026! Incredibil: câți români urmăreau Germania – Curacao în „minutul de aur”

ADVERTISEMENT

Antena 1 domină autoritar ratingurile TV odată cu startul Campionatului Mondial de fotbal. Până și meciul dintre Scoția și Haiti, unul care nu atrage atât de mult prin numele echipelor, a fost lider de audiență. De asemenea, partidele Germania – Curacao, Olanda – Japonia și Brazilia – Maroc au adunat un număr foarte mare de telespectatori.

Zi plină la Campionatul Mondial! Antena 1, lider incontestabil al audienței

Chiar și cu cele 48 de echipe participante, În ciuda faptului că printre granzii obișnuiți s-au strecurat și echipe precum Curacao, Haiti, Capul Verde sau Qatar, iubitorii de fotbal continuă să consume fiecare meci fără să se gândească prea mult la echipele care intră în teren.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles, un meci între două forțe mondiale ar aduce în fața televizoarelor mult mai mult public, însă asta nu înseamnă că un Scoția – Haiti nu poate fi lider de audiență. Astfel, unul dintre cele mai urmărite meciuri ale zilei a fost Brazilia – Maroc 1-1, difuzat în timpul nopții, între orele 01:00 și 03:00 (ora României). Meciul a fost unul spectaculos și a obținut un rating mediu de 3.3 puncte și 37.9% cota de piaţă, urmat de Pro TV cu 1.5 puncte de rating și 16.8% cota de piaţă, înregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani.

Nici Haiti – Scoția nu s-a lăsat mai prejos și a fost prima opțiune de vizionare, cu un rating mediu de 1.5 puncte și 42.3% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 0.4 puncte de rating și 12.5% cota de piaţă, înregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani.

ADVERTISEMENT

Câte persoane vedeau Germania – Curacao în „minutul de aur”

Seara de 14 iunie a început cu meciul dintre Germania și Curacao, care s-a demonstrat a fi o simplă formalitate pentru nemți, deși la un moment dat au avut emoții. Micuța națională din Curacao a marcat surprinzător pentru 1-1 în prima repriză, însă naționala lui Nagelsmann „nu a știut de glumă”, iar scorul final a fost 7-1.

ADVERTISEMENT

Partida a oferit 8 goluri și a adus în fața televizoarelor foarte mulți iubitori ai „sportului rege”. Meciul a fost disputat între 20:00 și 22:00, iar la ora 21:55, în „minutul de aur”, au fost înregistrați peste 1,5 milioane de telespectatori pentru confruntarea din Grupa E. Astfel, la nivelul targetului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 8.4 puncte de rating şi 30.9% cotă de piață, urmat de Pro TV cu 4.6 puncte de rating şi 16.8% cota de piață.

ADVERTISEMENT

Nici meciul dintre Olanda și Japonia nu a avut o audiență cu mult mai redusă, deși ora de final a partidei a fost 01:00. Partida din Grupa F a fost prima opţiune de vizionare, cu un rating mediu de 5.3 puncte și 31.4% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 2.5 puncte de rating și 14.9% cota de piaţă, înregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.