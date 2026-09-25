Video. Antena 1, delay de 12 secunde la Suedia – România! Când Isak marca, la TV mingea era la 60 metri de poarta lui Radu

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Nu mai puțin de 12 secunde e delay-ul dintre transmisia TV a celor de la Antena 1 și meciul propriu zis dintre Suedia și România. O situația obișnuită pentru orice televiziune, un delay de câteva secunde între meciul propriu zis și transmisie, dar care la Antena 1 a atins următorul nivel.

Delay de 12 secunde între meciul dintre Suedia și România și transmisia TV de la Antena 1

, știu acest secret: niciodată la TV nu vedem imaginile în timp real, existând un oarecare delay față de meciul propriu zis, de pe stadion. Tocmai de aceea se produce mereu un decalaj între momentul în care golul este înscris într-un meci și momentul în care este redat la TV.

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tocmai de aceea prima dată golul se „vede” pe platforme de betting sau site-uri tip Flashscore. Doar că, acest delay este în mod normal de câteva secunde, însă Antena 1 a bătut orice record cu transmisia din Suedia.

Astfel, în minutul 20 în care Isak l-a „executat” pe Radu fără nicio emoție, după o eroare a lui Ghiță, tabela arăta deja 1-0 în timp ce la Antena 1 mingea era la 60 de metri de poartă.

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Suedia – România, 2-1 la pauză, după un meci în care fundașii centrali Coubiș și Ghiță nu au arătat bine

Suedia conduce pe România la pauză cu 2-1, după ce fundașii centrali Coubiș și Ghiță nu au părut să se simtă în largul lor. Înainte de meci, Gheorghe Hagi își avertiza elevii să fie încrezători că pot să învingă pe oricine. Mai mult, le cerea determinare.

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„Totul pleacă de la încredere. Ei în mine, eu în ei. Trebuie să lucrăm la acest aspect. Cred foarte mult în potențialul acestui grup. Cred că România încă are jucători foarte buni. Trebuie să devenim o echipă foarte puternică și să avem o mentalitate de câștigători.

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E important să știm obiectivul pe care îl avem pe termen mediu și lung. (n.r. – Care e citatul motivațional care se potrivește acestei generații, la început de drum?) Da, se poate! Dacă l-am zis lor, vă zic și dumneavoastră”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă premergătoare de Suedia – România.