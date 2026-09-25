Sport

Video. Antena 1, delay de 12 secunde la Suedia – România! Când Isak marca, la TV mingea era la 60 metri de poarta lui Radu

Antena 1 a avut probleme cu transmisia partidei dintre Suedia și România, poate mai mult ca de obicei. O fază stranie a atras atenția tuturor privitorilor din fața micilor ecrane.
Flaviu Popa
25.09.2026 | 22:36
Video Antena 1 delay de 12 secunde la Suedia Romania Cand Isak marca la TV mingea era la 60 metri de poarta lui Radu
ULTIMA ORĂ
Delay de 12 secunde între meci și transmisia LIVE
ADVERTISEMENT

Nu mai puțin de 12 secunde e delay-ul dintre transmisia TV a celor de la Antena 1 și meciul propriu zis dintre Suedia și România. O situația obișnuită pentru orice televiziune, un delay de câteva secunde între meciul propriu zis și transmisie, dar care la Antena 1 a atins următorul nivel.

Delay de 12 secunde între meciul dintre Suedia și România și transmisia TV de la Antena 1

Amatorii fotbalului în general și pariorii înrăiți, în special, știu acest secret: niciodată la TV nu vedem imaginile în timp real, existând un oarecare delay față de meciul propriu zis, de pe stadion. Tocmai de aceea se produce mereu un decalaj între momentul în care golul este înscris într-un meci și momentul în care este redat la TV.

ADVERTISEMENT

Într-un stream online decalajul e și mai mare, tocmai de aceea prima dată golul se „vede” pe platforme de betting sau site-uri tip Flashscore. Doar că, acest delay este în mod normal de câteva secunde, însă Antena 1 a bătut orice record cu transmisia din Suedia.

Astfel, în minutul 20 în care Isak l-a „executat” pe Radu fără nicio emoție, după o eroare a lui Ghiță, tabela arăta deja 1-0 în timp ce la Antena 1 mingea era la 60 de metri de poartă.

ADVERTISEMENT
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Digi24.ro
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism

Suedia – România, 2-1 la pauză, după un meci în care fundașii centrali Coubiș și Ghiță nu au arătat bine

Suedia conduce pe România la pauză cu 2-1, după ce fundașii centrali Coubiș și Ghiță nu au părut să se simtă în largul lor.  Înainte de meci, Gheorghe Hagi își avertiza elevii să fie încrezători că pot să învingă pe oricine. Mai mult, le cerea determinare.

ADVERTISEMENT
Pe 12 septembrie, Laura a fost abuzată în plină zi. Acum, a rupt...
Digisport.ro
Pe 12 septembrie, Laura a fost abuzată în plină zi. Acum, a rupt tăcerea: ”Nu contează ce făceam sau cum eram îmbrăcată”

„Totul pleacă de la încredere. Ei în mine, eu în ei. Trebuie să lucrăm la acest aspect. Cred foarte mult în potențialul acestui grup. Cred că România încă are jucători foarte buni. Trebuie să devenim o echipă foarte puternică și să avem o mentalitate de câștigători.

ADVERTISEMENT

E important să știm obiectivul pe care îl avem pe termen mediu și lung. (n.r. – Care e citatul motivațional care se potrivește acestei generații, la început de drum?) Da, se poate! Dacă l-am zis lor, vă zic și dumneavoastră”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă premergătoare de Suedia – România.

LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 1. Polonia – Bosnia 0-0 în grupa României....
Fanatik
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 1. Polonia – Bosnia 0-0 în grupa României. Italia este condusă. Toate rezultatele serii
Alex Dobre, negocieri pentru un transfer stelar: la un pas să plece de...
Fanatik
Alex Dobre, negocieri pentru un transfer stelar: la un pas să plece de la Rapid la un club uriaș din Marea Britanie. Exclusiv
Mesaj special pentru Gică Hagi la Solna! Ce i-au cerut cei 1.200 de...
Fanatik
Mesaj special pentru Gică Hagi la Solna! Ce i-au cerut cei 1.200 de suporteri români
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
I-a dat o replică dură lui Marius Baciu după ce antrenorul a vrut...
iamsport.ro
I-a dat o replică dură lui Marius Baciu după ce antrenorul a vrut să-l dea afară de la echipă: 'M-a luat și pe mine capul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!