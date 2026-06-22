Antena 1 domină topul audiențelor la debutul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială. Câți oameni s-au uitat la primul gol al lui Lamine Yamal

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În ciuda orelor deloc prietenoase la care se joacă o parte din meciurile de la Cupa Mondială, telespectatorii sunt pe poziții. Astfel că Antena 1, care transmite în direct întreaga competiție, înregistrează audiențe importante.

Antena 1, pe primul loc în clasamentul audiențelor datorită Cupei Mondiale

Duminică, 21 iunie, a fost o nouă zi spectaculoasă, urmată de o noapte plină de suspans, la Antena 1. Totul a început cu la această ediție a Campionatului Mondiual. A urmat apoi la Cupa Mondială, în Spania – Arabia Saudită 4-0 și a continuat cu duelul extrem de încins dintre Belgia și Iran, care au încheiat la egalitate, scor 0-0, după evoluții magistrale ale celor doi portari: Thibaut Courtois și Alireza Beiranvand.

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După miezul nopții, Capul Verde a reușit o nouă performanță remarcabilă remizând 2-2 cu Uruguay, pentru ca la primele ore ale dimineții Egiptul să revină spectaculos în duelul cu Noua Zeelandă, 3-1 de la 0-1, și să-și treacă în cont .

Astfel, întâlnirea dintre Spania și Arabia Saudită a fost lider de audiență în România, cu o cotă de piață de 28.3% și un rating mediu de 6.1 puncte la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani.

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În ceea ce privește cifrele la nivelul publicului urban, jocul disputat la Atlanta a înregistrat 24.6% cotă de piață și 7 puncte de rating. În intervalul orar 19:01 – 21:01, Antena 1 a fost lider și la nivelul întregii țări, cu 20.6% cotă de piață și 5.5 puncte de rating. În minutul de aur, consemnat la ora 21:00, peste 1,2 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

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Antena 1, lider de piață și cu Belgia – Iran

Telespectatorii au preferat postul Antena 1 și în intervalul orar 22:00 – 00:01, atunci când Belgia și Iran au oferit un duel extrem de echilibrat și care, în cele din urmă, s-a încheiat fără goluri. Cifrele înregistrate de Antena 1 cu cest joc au fost foarte bune: cotă de piață de 25.3% și 5.8 puncte de rating la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani și 23.3% cotă de piață și 6.5 puncte de rating la nivelul publicului urban.

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La nivelul întregii țări, postul a înregistrat 19.6% cotă de piață și 5.3 puncte de rating, iar minutul de aur a fost la ora 22:44 și a adus peste 1,1 milioane de telespectatori la Antena 1.

Cifre bune a scos și meciul Ecuador – Curacao, scor 0-0, disputat în urmă cu o zi, dar pentru care audiențele au venit acum. Jocul în care micuța reprezentativă din Caraibe a obținut primul punct din istorie la Cupa Mondială a fost lider de audiență, înregistrând 31.4% cotă de piață la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani.

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Antena 1 se pregătește de încă o noapte spectaculoasă

Show-ul fotbalist va continua la Antena 1 și AntenaPLAY cu o nouă serie de partide pasionante din grupele I și J. În această seară vom avea ocazia să vedem la lucru alți fotbaliști de mare clasă și formații care au ca obiectiv câștigarea trofeului.

Seara o începem cu Lionel Messi în Argentina – Austria și o continuăm cu Kylian Mbappe în Franța – Irak. Noaptea îl putem vedea la televizor pe Erling Haaland în Norvegia – Senegal, pentru ca la răsăritul soarelui să ne bucurăm de duelul Iordania – Algeria. Programul cu ore al celei de-al 12 zile de la Cupa Mondială arată astfel:

Argentina – Austria (ora 20:00 Antena 1 și AntenaPLAY)

Franța – Irak (ora 00:00 Antena 1 și AntenaPLAY)

Norvegia – Senegal (ora 03:00 Antena 1 și AntenaPLAY)

Iordania – Algeria (ora 06:00 Antena 1 și AntenaPLAY)