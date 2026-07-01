Antena 1, fără adversar! Câți români s-au uitat cum Haaland și Mbappe își zdrobesc adversarii la CM 2026

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Partidele de la CM 2026 au devenit cu adevărat interesate odată cu intrarea în fazele eliminatorii și atrag din ce în ce mai mulți telespectatori. Astfel că Antena 1, care transmite în direct întreaga competiție, înregistrează audiențe record.

Antena 1, cifre record cu meciurile de la CM 2026

Marți, 30 iunie, a fost o nouă zi de excepție la Cupa Mondială, în care fanii fotbalului au avut privilegiul să-i vadă la lucru pe doi dintre cei mai buni atacanți ai lumii: Erling Haaland și Kylian Mbappe. Totul a început cu , în care nordicii au obținut primul succes din istorie într-un joc eliminatoriu la Cupa Mondială.

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Meciul de pe AT&T Stadium din Dallas a fost lider de audiență în România, cu 35.4% cotă de piață și 8.2 puncte de rating, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani. În ceea ce privește cifrele la nivelul publicului urban, jocul dintre Coasta de Fildeș și Norvegia a înregistrat 26.2% cotă de piață și 8.2 puncte de rating.

În intervalul orar 20:00 – 21:59, Antena 1 a fost lider și la nivelul întregii țări, cu 22.2% cotă de piață și 6.5 puncte de rating. În minutul de aur, consemnat la ora 21:57, peste 1,6 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

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Show la Antena 1 cu Franța – Suedia

Telespectatorii au preferat postul Antena 1 și în intervalul orar 00:00 – 01:54, atunci când , iar Franța a șters pe jos cu Suedia, scor 3-0, pentru o calificare en-fanfare în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

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Cifrele înregistrate de Antena 1 cu această întâlnire au fost foarte bune: cotă de piață de 39.9% la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani și 32.1% cotă de piață la nivelul publicului urban. Cu jocul de la New York, Antena 1 a fost lider și la nivelul întregii țări, cu 27.1% cotă de piață.

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Eliminarea Olandei a adus cifre record la Antena 1

Poate cel mai așteptat duel din faza 16-milor de finală de la Cupa Mondială a fost cel dintre Olanda și Maroc. Acest lucru se poate observa și din audiențele excelente făcute de Antena 1, în ciuda faptului că meciul a început la ora 04:00 în România.

Partida care a trimis acasă ”Portocala mecanică”, după un , a înregistrat 42.4% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, 35.1% cota de piață, la nivelul publicului urban, și 27.8% cotă de piață, pe segmentul național.

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Urmează o nouă seară de vis la Antena 1

Pentru fanii fotbalului de cel mai bun nivel urmează o nouă seară cu întâlniri extrem de interesante la Antena 1 și AntenaPLAY. Vor fi trei dueluri captivante, în care vom avea ocazia să vedem la lucru alți fotbaliști de geniu și formații care visează cu ochii deschiși la titlul mondial.

Seara o începem cu golgheterul Harry Kane în Anglia – RD Congo și o continuăm cu magicianul Kevin de Bruyne în Belgia – Senegal. Dimineața ne aduce un joc mai mult decât pasionant între SUA și Bosnia Herțegovina. Programul cu ore al zilei cu numărul 21 de la Cupa Mondială arată astfel:

Anglia – RD Congo (ora 19:00 Antena 1 și AntenaPLAY)

Belgia – Senegal (ora 23:00 Antena 1 și AntenaPLAY)

SUA – Bosnia Herțegovina (ora 03:00 Antena 1 și AntenaPLAY)

1.31 este cota SUPERBET pentru ”1 solist” la meciul Anglia – RD Congo