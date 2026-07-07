Antena 1, fără adversar în audiențe. Câți români s-au uitat la ultimul meci jucat de Cristiano Ronaldo la Campionatul Mondial

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Se știu deja nu mai puțin de 6 reprezentante calificate în sferturile de finală de la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Iubitorii fotbalului din toată lumea s-au putut bucura de „ultimul dans” al lui Cristiano Ronaldo la această competiție, cât și de duelul dintre SUA și Belgia, adjudecat de europeni la trei goluri diferență.

Antena 1, lider autoritar cu meciul Portugalia – Spania de la CM 2026

, jucătorul lui Arsenal marcând în minutele de prelungiri și reușind astfel să-și ducă naționala în faza sferturilor de la Cupa Mondială. Partida disputată la AT&T Stadium (Texas), transmisă pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opțiune pentru telespectatorii români, având 53.8% cotă de piață și 14.4 puncte de rating, urmată de Pro Tv cu doar 9.7% cota de piaţă și 2.6 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani

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La nivelul publicului urban a fost înregistrată o cotă de piață de 43.5% și 13.6 puncte de rating, A1 fiind urmată de Pro TV cu 8.9% cota de piaţă și 2.8 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 38.4% cotă de piaţă și 12 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 12.4% cota de piaţă și 3.9 puncte de rating. În minutul de aur, 22:41, partida transmisă în direct pe Antena 1 a fost urmărită de peste 2.5 milioane de telespectatori, fiind un record la această ediție.

Antena 1, lider la nivelul întregii zile

Partida Portugalia – Spania a contribuit și la faptul că Antena 1 a condus clasamentul audiențelor la nivelul întregii zile, cu 2.9 puncte de rating și 29% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 7.5 puncte de rating și 34.2% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Antena 1 a bifat astfel a 26-a zi de Cupă Mondială ca lider de audiență. Calificată în sferturi, naționala Spaniei va întâlni Belgia, care a avansat după un meci controversat contra SUA. Europenii s-au impus cu scorul de 4-1 în partida începută la 03:00, însă duelul a fost umbrit de intervenția lui Donald Trump asupra cartonașului roșu primit de Folarin Balogun.

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Revenind la Portugalia – Spania, legendarul Cristiano Ronaldo a părăsit terenul în lacrimi, acesta nereușind să-și ducă naționala mai aproape de marele trofeu, singurul care-i lipsește din vitrină. , tânărul dând dovadă de fair-play după partida din optimi.

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Spectacolul continuă la Antena 1

Ziua a 27-a de la Cupa Mondială oferă alte două partide extrem de interesante, care vor putea fi urmărite la Antena 1 și pe platforma AntenaPLAY. Mai întâi, începând cu ora 19:00, va avea loc pe Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) partida dintre Argentina și Egipt, unde Lionel Messi și Mohammed Salah sunt așteptați să iasă la rampă. Apoi, de la ora 23:00, Elveția va juca contra Columbiei la Vancouver, obiectivul ambelor formații fiind să obțină ultimul bilet pentru sferturile de finală de la CM 2026.