Antena 1, fără adversar în audiențe. Câți români s-au uitat la ultimul meci jucat de Cristiano Ronaldo la Campionatul Mondial

Se știu deja nu mai puțin de 6 reprezentante calificate în sferturile de finală de la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Iubitorii fotbalului din toată lumea s-au putut bucura de „ultimul dans” al lui Cristiano Ronaldo la această competiție, cât și de duelul dintre SUA și Belgia, adjudecat de europeni la trei goluri diferență.
Mikel Merino a fost salvatorul Spaniei în partida din optimi, jucătorul lui Arsenal marcând în minutele de prelungiri și reușind astfel să-și ducă naționala în faza sferturilor de la Cupa Mondială. Partida disputată la AT&T Stadium (Texas), transmisă pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opțiune pentru telespectatorii români, având 53.8% cotă de piață și 14.4 puncte de rating, urmată de Pro Tv cu doar 9.7% cota de piaţă și 2.6 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani
La nivelul publicului urban a fost înregistrată o cotă de piață de 43.5% și 13.6 puncte de rating, A1 fiind urmată de Pro TV cu 8.9% cota de piaţă și 2.8 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 38.4% cotă de piaţă și 12 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 12.4% cota de piaţă și 3.9 puncte de rating. În minutul de aur, 22:41, partida transmisă în direct pe Antena 1 a fost urmărită de peste 2.5 milioane de telespectatori, fiind un record la această ediție.
Partida Portugalia – Spania a contribuit și la faptul că Antena 1 a condus clasamentul audiențelor la nivelul întregii zile, cu 2.9 puncte de rating și 29% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 7.5 puncte de rating și 34.2% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.
Antena 1 a bifat astfel a 26-a zi de Cupă Mondială ca lider de audiență. Calificată în sferturi, naționala Spaniei va întâlni Belgia, care a avansat după un meci controversat contra SUA. Europenii s-au impus cu scorul de 4-1 în partida începută la 03:00, însă duelul a fost umbrit de intervenția lui Donald Trump asupra cartonașului roșu primit de Folarin Balogun.
Revenind la Portugalia – Spania, legendarul Cristiano Ronaldo a părăsit terenul în lacrimi, acesta nereușind să-și ducă naționala mai aproape de marele trofeu, singurul care-i lipsește din vitrină. Printre cei care l-au consolat pe CR7 a fost Lamine Yamal, tânărul dând dovadă de fair-play după partida din optimi.
Ziua a 27-a de la Cupa Mondială oferă alte două partide extrem de interesante, care vor putea fi urmărite la Antena 1 și pe platforma AntenaPLAY. Mai întâi, începând cu ora 19:00, va avea loc pe Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) partida dintre Argentina și Egipt, unde Lionel Messi și Mohammed Salah sunt așteptați să iasă la rampă. Apoi, de la ora 23:00, Elveția va juca contra Columbiei la Vancouver, obiectivul ambelor formații fiind să obțină ultimul bilet pentru sferturile de finală de la CM 2026.