Sport

Antena 1, fără rival. Câți români au văzut umilința Braziliei contra Norvegiei

Faza optimilor de la Cupa Mondială a oferit încă două partide incredibile, Brazilia - Norvegia 1-2 și Mexic - Anglia 2-3, iar Antena 1 a făcut cifre extraordinare.
Bogdan Mariș
06.07.2026 | 13:06
Antena 1 fara rival Cati romani au vazut umilinta Braziliei contra Norvegiei
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Antena 1 a înregistrat cifre spectaculoase datorită meciului Brazilia - Norvegia 1-2. FOTO: colaj Fanatik
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Norvegia a produs o mare surpriză și a eliminat Brazilia de la Cupa Mondială după un succes cu 2-1 în faza optimilor, iar țara gazdă Mexic a părăsit competiția după un meci nebun contra Angliei, pierdut cu 2-3. Antena 1, postul care transmite în direct întreaga competiție, a înregistrat cifre impresionante cu ocazia duelului de pe MetLife Stadium.

Antena 1, lider autoritar cu meciul Brazilia – Norvegia de la CM 2026

Erling Haaland a fost eroul Norvegiei în meciul cu Brazilia, reușind o „dublă” care i-a dus pe scandinavi pentru prima dată în faza sferturilor de la Cupa Mondială. Partida disputată la East Rutherford (New Jersey), transmisă pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opțiune pentru telespectatorii români, având o cotă de piață de 45.6% și 8.8 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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La nivelul publicului urban, duelul dintre Norvegia și Brazilia a înregistrat o cotă de piață de 39.4% și 9.2 puncte de rating, iar la nivelul întregii țări Antena 1 a avut o cotă de piață de 31.3% și 7 puncte de rating. În minutul de aur, 23:42, partida transmisă în direct pe Antena 1 a fost urmărită de peste 1.5 milioane de telespectatori.

Antena 1, lider la nivelul întregii zile

Partida Brazilia – Norvegia 1-2 a contribuit și la faptul că Antena 1 a condus clasamentul audiențelor la nivelul întregii zile, cu 2.7 puncte de rating și 22.7% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 4.8 puncte de rating și 21.9% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Antena 1 a bifat astfel a 25-a zi de Cupă Mondială ca lider de audiență. Calificată în sferturi, naționala Norvegiei va întâlni Anglia, care a avansat după un meci nebun contra țării gazdă Mexic. Programată inițial la ora României 03:00, partida a început cu o întârziere de o oră din cauza condițiilor meteo. Dincolo de cele 5 goluri, duelul foarte spectaculos de pe Estadio Azteca a oferit mai multe momente incredibile.

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Spectacolul continuă la Antena 1

Ziua a 26-a de la Cupa Mondială oferă alte două partide extrem de interesante, care vor putea fi urmărite la Antena 1 și pe platforma AntenaPLAY. Mai întâi, luni, începând cu ora 22:00, va avea loc pe AT&T Stadium din Arlington (Texas) derby-ul iberic dintre Portugalia și Spania, Cristiano Ronaldo urmând a-l înfrunta pe Lamine Yamal. Apoi, marți, de la ora 03:00, țara gazdă SUA va evolua împotriva Belgiei la Seattle, cu obiectivul clar de a avansa în sferturile de finală, nivel pe care americanii nu l-au mai atins de 24 de ani.

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program Antena 1 ziua 26 Cupa Mondială
Programul partidelor din ziua 26 de la Cupa Mondială.

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