Antena 1, gafă uriașă! Cum s-a ”tăiat” Chefi la cuțite în emisiunea Mireasa. Val de ironii pe internet!

Antena 1 a făcut o gafă uriașă în ziua în care emisiunea Chefi la cuțite revine pe micul ecran, cu un nou sezon. Pe pagina de YouTube a emisiunii de gătit, cineva a vrut să facă un test, probabil pentru live-ul emisiunii care începe azi, luni, 27 martie 2023, de la 20:30.

Cel de-al 11-lea sezon s-a împotmolit de emisiunea Mireasa, în probele pe care cei de la Antena 1 le-au făcut în mediul online. Pe pagina de YouTube a concursului Chefi la cuțite a apărut un videoclip sub numele „Test”. Clipul conținea, de fapt, o bucată din reality-show-ul matrimonial Mireasa.

Evident, internauții au fost pe fază și au taxat imediat acest test nereușit. După cum se știe, românii dovedesc în astfel de situații că au umor.

„Frumoasă emisiune!; Ce testați?; Merge, e ok; Nu e ok testul!; Am fost aici!; Ați greșit canalul, băieții mei!; WTF”, sunt câteva dintre comentariile savuroase pe care fanii Chefi la cuțite le-au scris la testul făcut de Antena 1

Lăsând gluma la o parte și faptul că astfel de situații se pot întâmpla oricui, trecând la lucrurile serioase… Într-adevăr, astăzi, așa cum am mai spus, începe noul sezon al concursului de gătit.

Chefi la cuțite, sezonul 11, revine de astăzi. Ce surprize aduce noua ediție

Antena 1 a pregătit o mulțime de surprize în noua ediție (n-ar fi exclus ca printre concurenți să vedem chiar niște foști participanți de la Mireasa, apropo de testul făcut înainte de emisiune), iar cei trei jurați adulați, Bontea, și Dumitrescu vor scoate din nou artileria grea!

vine cu o mutare interesantă făcută de Antena 1! Celor trei jurați li se va alătura un al patrulea bucătar, care până acum juriza preparatele pentru amuletă.

Este vorba despre Ștefan Popescu, un chef care speră să le facă o concurență serioasă celor trei bucătari consacrați. Florin Dumitrescu și colegii săi l-au întâmpinat pe Popescu cu înțepături, crezând că îl vor face mai vulnerabil având în vedere că de acum lupta va fi și mai acerbă.

„Vedem cum vom face, dar ușor nu-i va fi după ce ne-a nenorocit cu jurizarea în nu știu câte sezoane”, a declarat Cătălin Scărlătescu după ce a aflat că Ștefan Popescu va fi cel de-al patrulea bucătar al sezonului.

Gina Pistol, ultima ediție ca prezentatoare a concursului culinar

De asemenea, fanii Chefi la cuțite vor avea ocazia să o vadă pe Gina Pistol pentru ultima dată în calitate de prezentatoare a acestui show. Blondina a declarat de curând că vrea să se retragă din televiziune! Motivul? Vrea să se ocupe mai mult de fetița pe care o are cu Smiley, micuța Josephine.

Invitată în podcastul lui Mihai Morar, producătoarea Mona Segall a explicat de ce a luat Gina această decizie, una care a surprins pe toată lumea.

„Chefi la cuțite nu este ușor de făcut. Pentru noi, căci suntem deja la sezonul 12, sigur că pare mai ușor. Dar munca Ginei, mai ales în perioada de audiții înseamnă că stă de la 10 dimineața, ea trebuia să plece de acasă de la 8, și uneori stătea până la 2 noaptea. Ea e obișnuită să stea cu cea mică.

Cea mică e obișnuită cu ea. Ea asta a ales. Nu mi-a fost ușor. Am încercat să o facă să se răzgândească. Eu nu prea încerc să fac oamenii să se răzgândească atunci când e vorba despre o asemenea hotărâre. E o hotărâre de care depinde viața, familia”, a dezvăluit Mona Segall în podcastul lui Morar.