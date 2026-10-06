Antena 1, gafe în lanț după România – Suedia 0-1! Confuzie totală în direct. Ce a apărut pe post

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Meciul România – Suedia a fost în direct pe Antena 1, însă imediat după meci echipa de producție a comis mai multe gafe. Totul a început cu emisiunea de analiză, unde au fost invitați Gică Popescu și Adrian Mutu.

Transmisia Antena 1 după România – Suedia, „lovită” de gafe în direct

, la cald, a venit momentul ca legătura să fie dată pentru o reacție a lui Răzvan Marin. Doar că, acest interviu era luat înainte de meciul cu Suedia. Practic, Marin fusese întrebat de reporterul Antena 1 cum vede meciul cu Suedia care „stă să înceapă”.

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După 20 de secunde de confuzie, legătura a fost tăiată, iar moderatorul Dan Pavel a încercat să ignore gafa și a transmis că „sunt așteptate imagini mai recente”. , însă și de această dată transmisia a fost blocată de anumite probleme tehnice.

Discursul lui Tănase a căzut, discursul lui Răzvan Marin era dat înainte de meci

Astfel, discursul lui Tănase a fost tăiat după nici 15 secunde, fără o explicație clară pentru moment. Controversele sunt la ele acasă la Antena 1. De exemplu, în momentul în care televiziunea a transmis, surprinzător, Campionatul Mondial, multă lume a criticat decizia de a-l chema pe Ștefan Bănică Jr. în studio pentru a comenta meciuri.

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Artistul comenta atunci pentru FANATIK situația: „Prezența mea nu a fost în calitate de comentator sportiv, ci de invitat special, la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FIFA 2026 în cadrul emisiunii de la Antena 1, unde există și o parte de entertainment.

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Nu vreau să se îngrijoreze nimeni. Nu sunt comentator sportiv și nici nu am pretenția de a fi. Mulțumesc”. Privitorii l-au acuzat atunci pe Ștefan Bănică Jr. că și-a dat părerea fără a fi avizat despre competiția care era urmărită de peste 1 miliard de oameni în acel moment.