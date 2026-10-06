Sport

Antena 1, gafe în lanț după România – Suedia 0-1! Confuzie totală în direct. Ce a apărut pe post

Antena 1 a cumpărat drepturile TV pentru meciurile echipei naționale a României din Nations League, având și experiența unui Campionat Mondial transmis în vară.
Flaviu Popa
06.10.2026 | 06:04
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Gafă la Antena 1 după România - Suedia
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Meciul România – Suedia a fost în direct pe Antena 1, însă imediat după meci echipa de producție a comis mai multe gafe. Totul a început cu emisiunea de analiză, unde au fost invitați Gică Popescu și Adrian Mutu.

Transmisia Antena 1 după România – Suedia, „lovită” de gafe în direct

După un interviu acordat de Dennis Man de la stadion, la cald, a venit momentul ca legătura să fie dată pentru o reacție a lui Răzvan Marin. Doar că, acest interviu era luat înainte de meciul cu Suedia. Practic, Marin fusese întrebat de reporterul Antena 1 cum vede meciul cu Suedia care „stă să înceapă”.

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După 20 de secunde de confuzie, legătura a fost tăiată, iar moderatorul Dan Pavel a încercat să ignore gafa și a transmis că „sunt așteptate imagini mai recente”. După alte câteva minute a urmat o reacție a „tricolorului” Florin Tănase, însă și de această dată transmisia a fost blocată de anumite probleme tehnice.

Discursul lui Tănase a căzut, discursul lui Răzvan Marin era dat înainte de meci

Astfel, discursul lui Tănase a fost tăiat după nici 15 secunde, fără o explicație clară pentru moment. Controversele sunt la ele acasă la Antena 1. De exemplu, în momentul în care televiziunea a transmis, surprinzător, Campionatul Mondial, multă lume a criticat decizia de a-l chema pe Ștefan Bănică Jr. în studio pentru a comenta meciuri.

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Artistul comenta atunci pentru FANATIK situația: „Prezența mea nu a fost în calitate de comentator sportiv, ci de invitat special, la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FIFA 2026 în cadrul emisiunii de la Antena 1, unde există și o parte de entertainment. 

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Nu vreau să se îngrijoreze nimeni. Nu sunt comentator sportiv și nici nu am pretenția de a fi. Mulțumesc”. Privitorii l-au acuzat atunci pe Ștefan Bănică Jr. că și-a dat părerea fără a fi avizat despre competiția care era urmărită de peste 1 miliard de oameni în acel moment.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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