Sport

Antena 1 a debutat în forță la Campionatul Mondial 2026: lider absolut de audiență! Mexic – Africa de Sud, peste cel mai urmărit meci din SuperLiga

Antena 1 a spulberat concurenţa la meciul de deschidere al Campionatului Mondial, disputat între Mexic şi Africa de Sud. Meciul a fost urmărit de peste 1,5 milioane de oameni.
Marian Popovici
12.06.2026 | 12:03
Antena 1 a debutat in forta la Campionatul Mondial 2026 lider absolut de audienta Mexic Africa de Sud peste cel mai urmarit meci din SuperLiga
SPECIAL FANATIK
Antena 1, lider absolut de audienţă la meciul de deschidere Mexic - Africa de Sud! Câţi oameni s-au uitat la meci. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Antena 1 a plătit o avere pentru dreptul de transmisie pentru Cupa Mondială din 2026 şi 2030. Trustul Intact ar fi plătit aproximativ 20 de milioane de euro pentru transmisiunile FIFA World Cup 2026, o sumă uriaşă chiar şi pentru un turneu final mondial.

Antena 1, lider absolut de audienţă la meciul de deschidere!

Dar Antena 1 a debutat în forţă la Campionatul Mondial. Faţă de ultimele turnee finale, meciul de deschidere a avut o audienţă mai mare cu 47% decât cel din Qatar 2022 şi 61% peste meciul de deschidere de la Campionatul Mondial din Rusia 2018.

ADVERTISEMENT

Antena 1 a fost lider de audienţă între 22:02 şi 00:04, când s-a desfăşurat meciul Mexic – Africa de Sud, scor 2-0, la nivelul targetului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 8.7 puncte de rating şi 39,9% cotă de piaţă. Pe locul doi a fost Pro TV cu 3,7 puncte de rating şi 17,1% cotă de piaţă.

La nivel naţional, Antena 1 a avut 7,9 puncte de rating şi 29,2% cotă de piaţă, urmat de ProTV cu 3,4 puncte de rating şi 12.5% cotă de piaţă. Transpus în cifre, aproximativ 1.500.000 de oameni au urmărit meciul de deschidere în direct la Antena 1.

ADVERTISEMENT
Trump șochează din nou: „Nu știu dacă ați auzit, dar am pus capăt...
Digi24.ro
Trump șochează din nou: „Nu știu dacă ați auzit, dar am pus capăt războiului cu Iranul astăzi”

Mexic – Africa de Sud, peste FCSB – Rapid din SuperLiga în audienţele tv!

Programele speciale ale Antenei 1 dedicate turneului final au fost cele mai urmărite. Studioul „Toată lumea la Antena”, la care au participat Dan Pavel, Florin Răducioiu, Bogdan Stelea, Olivia Păunescu şi Ştefan Bănică au fost pe primul loc în audienţe cu 6.4 puncte de rating şi 26,8% cotă de piaţă, faţă de Pro TV care a avut 5.3 puncte de rating şi 22,4% cotă de piaţă.

ADVERTISEMENT
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după...
Digisport.ro
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după valul de reacții din social media

Surprinzător sau nu, audienţa meciului Mexic – Africa de Sud a fost peste cea a celui mai urmărit meci din sezonul recent încheiat din SuperLiga. Meciul de deschidere de la Mondial a avut aproximativ 1.500.000 de telespectatori, în timp ce derby-ul FCSB – Rapid din 21 decembrie 2025, cel mai urmărit din SuperLiga, a avut 1.214.000 de telespectatori. Bineînţeles, există o diferenţă. Derby-ul din SuperLiga a fost transmis de două posturi de sport: Digisport şi Prima Sport, iar meciul de la Mondial s-a văzut pe o televiziune comercială: Antena 1.

ADVERTISEMENT

Mexic şi Coreea de Sud, maximum de puncte în grupa A!

Mexic a trecut de Africa de Sud cu 2-0 în meciul de deschidere de la Cupa Mondială. Quinones şi Jimenez au marcat golurile echipei gazdă, care ia o opţiune serioasă pentru calificarea în 16-imile de finală ale Mondialului.

De la ora 05:00, pe stadionul Akron din Guadalajara, Coreea de Sud a întors spectaculos rezultatul cu Cehia. În minutul 59, Krejci a deschis scorul, dar In-Beom Hwang şi Hyeon-Gyu Oh au adus victoria asiaticilor cu golurile din minutele 66 şi 80.

ADVERTISEMENT

Vineri seara se dispută meciul dintre Canada şi Bosnia – Herţegovina, de la ora 22:00, la Toronto, iar de la ora 04:00 are loc confruntarea dintre SUA şi Paraguay, pe SoFi Stadium din Los Angeles.

  • 1.500.000 de oameni s-au uitat la Mexic – Africa de Sud pe Antena 1
  • 104 meciuri se vor desfăşura la Cupa Mondială
Pe cine a delegat Gigi Becali să se ocupe de transferul de 3...
Fanatik
Pe cine a delegat Gigi Becali să se ocupe de transferul de 3 milioane de euro al lui Darius Olaru
CSM Bucureşti negociază transferul vedetei de la Gyor după Final Four! Toate detaliile...
Fanatik
CSM Bucureşti negociază transferul vedetei de la Gyor după Final Four! Toate detaliile mutării
Coreea de Sud, echipa care nu renunţă niciodată! Recordul inedit stabilit de asiatici...
Fanatik
Coreea de Sud, echipa care nu renunţă niciodată! Recordul inedit stabilit de asiatici după revenirea incredibilă cu Cehia
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Surpriză: Pancu, interesat să îl aducă la Rapid pe fostul jucător de la...
iamsport.ro
Surpriză: Pancu, interesat să îl aducă la Rapid pe fostul jucător de la FCSB cu peste 30 de meciuri în tricoul României!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!