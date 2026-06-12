Antena 1 a debutat în forță la Campionatul Mondial 2026: lider absolut de audiență! Mexic – Africa de Sud, peste cel mai urmărit meci din SuperLiga

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Antena 1 a plătit o avere pentru dreptul de transmisie pentru Cupa Mondială din 2026 şi 2030. Trustul Intact ar fi plătit aproximativ 20 de milioane de euro pentru transmisiunile FIFA World Cup 2026, o sumă uriaşă chiar şi pentru un turneu final mondial.

Antena 1, lider absolut de audienţă la meciul de deschidere!

Dar Faţă de ultimele turnee finale, meciul de deschidere a avut o audienţă mai mare cu 47% decât cel din Qatar 2022 şi 61% peste meciul de deschidere de la Campionatul Mondial din Rusia 2018.

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Antena 1 a fost lider de audienţă între 22:02 şi 00:04, , la nivelul targetului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 8.7 puncte de rating şi 39,9% cotă de piaţă. Pe locul doi a fost Pro TV cu 3,7 puncte de rating şi 17,1% cotă de piaţă.

La nivel naţional, Antena 1 a avut 7,9 puncte de rating şi 29,2% cotă de piaţă, urmat de ProTV cu 3,4 puncte de rating şi 12.5% cotă de piaţă. Transpus în cifre, aproximativ 1.500.000 de oameni au urmărit meciul de deschidere în direct la Antena 1.

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Mexic – Africa de Sud, peste FCSB – Rapid din SuperLiga în audienţele tv!

Programele speciale ale Antenei 1 dedicate turneului final au fost cele mai urmărite. Studioul „Toată lumea la Antena”, la care au participat Dan Pavel, Florin Răducioiu, Bogdan Stelea, Olivia Păunescu şi Ştefan Bănică au fost pe primul loc în audienţe cu 6.4 puncte de rating şi 26,8% cotă de piaţă, faţă de Pro TV care a avut 5.3 puncte de rating şi 22,4% cotă de piaţă.

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Surprinzător sau nu, audienţa meciului Mexic – Africa de Sud a fost peste cea a celui mai urmărit meci din sezonul recent încheiat din SuperLiga. Meciul de deschidere de la Mondial a avut aproximativ 1.500.000 de telespectatori, în timp ce derby-ul FCSB – Rapid din 21 decembrie 2025, cel mai urmărit din SuperLiga, a avut 1.214.000 de telespectatori. Bineînţeles, există o diferenţă. Derby-ul din SuperLiga a fost transmis de două posturi de sport: Digisport şi Prima Sport, iar meciul de la Mondial s-a văzut pe o televiziune comercială: Antena 1.

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Mexic şi Coreea de Sud, maximum de puncte în grupa A!

Mexic a trecut de Africa de Sud cu 2-0 în meciul de deschidere de la Cupa Mondială. Quinones şi Jimenez au marcat golurile echipei gazdă, care ia o opţiune serioasă pentru calificarea în 16-imile de finală ale Mondialului.

De la ora 05:00, pe stadionul Akron din Guadalajara, Coreea de Sud a întors spectaculos rezultatul cu Cehia. În minutul 59, Krejci a deschis scorul, dar In-Beom Hwang şi Hyeon-Gyu Oh au adus victoria asiaticilor cu golurile din minutele 66 şi 80.

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Vineri seara se dispută meciul dintre Canada şi Bosnia – Herţegovina, de la ora 22:00, la Toronto, iar de la ora 04:00 are loc confruntarea dintre SUA şi Paraguay, pe SoFi Stadium din Los Angeles.